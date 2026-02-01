Заљубљен сам у куму: Марко шокирао питањем свештенику

Извор:
Један Марко обратио се путем интернета свештенику за савјет.
Занимало га је да ли кумовски однос може бити препрека његовој љубави.
Неки људи љубав пронађу у особама за које нису ни слутили да им се у животу могу десити. Доказ томе је један Србин који је потражио помоћ на сајту "Светосавље".
Наиме, осјетио је снажне емоције према дјевојци која је његова породична кума.
"Нисам сигуран да ли улазити у то или не. Код мојих родитеља имам негативан одговор. Тачније се ради о дјевојци чије је родитеље мој отац вјенчао (то јест био им кум). Вјенчање није одржано у цркви, већ само у општини. Питање је јасно да ли ми можемо да будемо у вези без тога да се огријешимо о Бога", питао је Марко на сајту "Светосавље".
Свештеник је овом младићу изашао у сусрет и детаљно му објаснио како може да реагује у овој ситуацији.
"Драги брате, Свједоци, кумови на вјенчању у цркви, не улазе са младенцима у духовно сродство. Ово сродство почиње тек са крштењем. Значи, да је Твој отац био кум на вјенчању и у цркви (а не само у општини) родитељима дјевојке са којом Ти желиш да се забављаш, вас двоје би слободно могли ступити у црквени брак, јер нисте у сродству. Друга је ствар, да су ти родитељи позвали Твога оца да кумује и на крштењу свога дјетета, онда би вас двоје били у другом степену духовног сродства, као да сте брат и сестра. Ти си тјелесни син свога оца, а она би била духовно чедо његово. Понављам, вас двоје немате никакве сметње за ступање у хришћански брак, разумије се, ако међу вама постоји искрена љубав и жеља за заједничким животом", поручио је отац Душан и ријешио дилему.
У хришћанској традицији кумство се поштује и дио је идентитета сваког вјерника, па се кумови сматрају најближим сродницима. Ипак, људи се често нађу у дилеми: да ли је вјенчани кум исто што и кум на крштењу?
