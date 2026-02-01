Кина представља Луанијао - супероружје у које Запад сумња

Извор:
Кина представља "Луанијао", летећи свемирски носач авиона, као ново супероружје.
Стручњаци га виде више као научну фантастику и психолошко ратовање, него као реалан пројекат наоружања до 2040. године.
Летећи носач авиона, већи од било којег данашњег ратног брода и тежи од супертанкера: кинески "Луанијао" требало би као свемирско супероружје да утиче на рат будућности – али стручњаци у томе прије свега виде високотехнолошки театар са политичком поруком.
Кина планира развој интегрисаног систем ваздушне и свемирске одбране под називом "Нантијанмен" (Небеска врата).
Срце система је летећи носач "Луанијао", дуг 242 метра, широк 684 метара и наводно тежак до 120.000 тона. С његове палубе требало би да полијећу беспилотни свемирски ловци – такозвани "Сјуану" – који би испаљивали хиперсоничне ракете и нападали циљеве у атмосфери и орбити.
"Кина је у свемиру већ одавно на другом мјесту – иза Сједињених Дражва, али знатно испред Европе", каже за ДВ експерт за безбједност у свемиру Јулиана Зис из њемачке Фондације за науку и политику (СWП). Пекинг је "уложио екстремно много новца", свемир је ствар престижа и "изузетно је важан за војне способности", каже она.
Својом масом, планирани свемирски носач надмашио би и највеће постојеће носаче за око 20 процената. По дужини би био краћи, али по распону крила знатно шири од класичног поморског носача авиона. Тренутно највећи постојећи носач авиона, амерички "Ју-Ес-Ес Џералд Ар Форд", дуг је око 337 метара и широк 78. Тежи, укључујући гориво, посаду и опрему, око 100.000 тона.
Отприлике петоминутни прилог на кинеској државној телевизији ЦЦТВ приказује најављени носач као фото-реалистични 3Д-модел који лебди изнад Земље, избацује свемирске млазњаке и у свемиру испаљује оружје. Дијелови снимка круже, између осталог, и на Јутјубу (с могућношћу укључивања енглеских титлова).
Технички гледано, концепт је далеко изван онога што би данашње ракете могле да однесу у орбиту. Чак и ако би модуларна градња у орбити била замислива, остају неријешени кључни проблеми: снабдијевање енергијом, погон, хлађење, заштита од свемирског отпада – и прије свега трошкови. Свемирски носач од 120.000 тона био би зато потпуно ван сваке реалне носивости данашњих лансирних система попут ракете Старшип америчке компаније Спејсикс.
Њемачки дипломата и аналитичар за свемир Хајнрих Крефт сматра да је пројекат "из данашње перспективе потпуно нереалан" – али га ипак види у дугорочној развојној линији: "Много тога што је прије 20 или 30 година било научна фантастика данас је стварност", подсјећа Крефт за ДВ.
Кина се тиме укључује у трку коју подстичу и особе попут Илона Маска или Џефа Безоса с визијама насељавања Мјесеца и Марса.
И анализе блиске САД виде "Луанијао" мање као план за изградњу, а више као стратешки сигнал. Магазин "Нешнал Интерест" доноси текст под насловом: "Пекинг жели да вјерујете да гради летеће носаче авиона".
У чланку се оцењује да Кина жели да остатак свијета повјерује у то супероружје, независно од тога хоће ли оно бити израђено. Визија "брише границу између научне фантастике и војне стварности" и требало би да узнемири Запад, пише магазин.
За аналитичара Крефта најава дјелује као циљана порука у надметању са САД – и то у сјенци сукоба око Тајвана. Он подсјећа на читав низ спектакуларних кинеских најава "супероружја" – од наводно ултимативног оружја за лов на подморнице, до свемирских система – које западни стручњаци редовно оцењују као "нереалне", али су јасно замишљене као део својеврсне пријетеће кулисе.
Њемачки експерт Зис сврстава кинески пројекат у безбједносно-политички контекст: на такве пројекте се гледа "прије свега кроз призму одвраћања" – ријеч је о томе да се "покаже снага и пројектује моћ преко различитих димензија".
Истовремено, она презентацију тумачи као одговор на америчке планове ракетне одбране у свемиру.
"Златна купола" (Голден Дом) коју планира предсједник Доналд Трамп, требало би да САД заштитити од свих врста пројектила вишеслојним мрежама копнених и поморских пресретачких ракета, радарских система и евентуално свемирских пресретача – што је пројекат који стручњаци такође сматрају технички изузетно амбициозним и стратешки осјетљивим.
Али за увјерљиво одвраћање пресудна је прије свега вјеродостојност, наглашава Зис:
"Сасвим је друго питање у којој је мјери тако амбициозан и превелики пројекат попут овог свемирског носача заиста вјеродостојан."
Управо у тој сивој зони "Луанијао" развија свој ефекат – као пренадувана пријетећа кулиса од које има политичке користи већ и прије него што се игдје угради иједан комад метала.
Крефт пројекат назива "бесмислицом, психолошким ратовањем" – али истовремено упозорава да се он не смије потцијенити. Кина, како упозорава Крефт, ради "на свим могућим будућим пројектима и замисливим системима наоружања". Рецимо на подручју ласера – и чини се да је Пекинг ту "испред свих других".
🇨🇳Chinese State Media confirms the existence of the “NanTianMen Project”, a project that aimed to send a 120,000 ton class Orbital Strike Carrier into lower space orbit, capable of carrying 88 “White Emperor” Space fighters by 2040.pic.twitter.com/pmYdvQxnyq— PLA Military Updates (@PLA_MilitaryUpd) January 14, 2026
