Филмска пљачка усред дана: Лопови разбили излог, радници их ударали и покушавали спасити накит

Извор:

Агенције

01.02.2026

16:48

Пљачка златаре у Лондону
Фото: YouTube/Screenshot/TRT Balkan BHSC

Снимак пљачке у лондонској четврти Ричмонд постао је врло брзо хит на друштвеним мрежама. Двојица маскираних мушкараца су у суботу пријеподне, пред очима шокираних пролазника, чекићем разбила излог породичне златаре и однијела вриједан накит.

Инцидент се догодио око 10:30 сати. На снимку се види један маскирани мушкарац како с великим чекићем прилази излогу златаре "Gregory & Co", док други стоји у приправности с торбом. Улицом су убрзо почели одјекивати гласни ударци док је пљачкаш свом снагом ударао по стаклу.

Већина свједока остала је у шоку, неспособна да реагује, док је најмање једна особа прибрано снимила цијели догађај мобилним телефоном.

Један од очевидаца описао је сцену за британски Тхе Даилy Маил.

"Та два типа су се појавила ниоткуд с великим чекићем и торбом. Онда су почели разбијати прозор златаре", казао је.

Иако је ламинирано сигурносно стакло накратко пружило отпор, лопов с фантомком на глави фокусирао је ударце у једну тачку све док баријера није попустила. Након што је дјелимично одгурнуо разбијено стакло, његов саучесник се бацио на плијен, трпајући накит у припремљену плаву торбу.

Снимак открива и драму која се одвијала унутар радње. Један од запосленика покушао је одбранити имовину ударајући руку лопова предметом који је личио на кутију, али то није зауставило пљачку. Други радник златаре очајнички је покушавао склонити накит с полица брже него што га је крадљивац могао дохватити.

Једнако брзо како су се појавили, двојац је и нестао с мјеста злочина.

Лондонска полиција интензивно трага за починиоцима. За сада није познато колика је укупна вриједност украдене робе нити колику су материјалну штету лопови проузроковали.

London

pljačka

zlatara

