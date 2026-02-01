Logo
Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра

Курир

01.02.2026

16:39

Пронађено тијело Тихомира за којим се трагало од децембра
Фото: Танјуг/АП

Тијело Тихомира Поповића који је нестао на подручју планине Јавор пронађено је јутрос.

Тијело је пронашао његов комшија Рашко, у близини своје куће, када је кренуо у обилазак пчелињака. О проналаску су одмах обавијештене надлежне службе.

За Поповићем су од дана нестанка интензивно трагали мјештани, ловачке секције, као и полиција, спасиоци и ватрогасци.

Након толико неизвјесности, потрага за Тихомиром Поповићем данас је трагично окончана. Узрок овог немилог догађаја за сада је непознат, а у току је увиђај који спроводе надлежни органи.

Подсјећамо, деда Тихомир имао је близу 90 година, а потрага је започета 26.12.2025. године, док је терен био изузетно неприступачан због великих количина снијега који је тих дана доста нападао.

