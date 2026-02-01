Logo
Медведев о Зеленском: Нема му спаса

01.02.2026

16:30

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Владимир Зеленски осуђен је на пропаст, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев.

"О судбини тог лика не желим да расправљам, али могу да кажем само једно. Знате како је рекао један познати становник Кијева /писац Михаил Булгаков/: `Анушка је већ пролила уље`. То значи да му спаса нема", изјавио је Медведев.

Он је истакао да су циљеви специјалне војне операције остали непромијењени.

Клизиште Сарајево-01022026

Градови и општине

Активирало се велико клизиште у Сарајеву: Угрожени стамбени објекти

"Циљеве је од почетка јасно дефинисао предсједник Владимир Путин. Они су од тада практично непромијењени. Постоје одређене нијансе, али у цјелини су остали исти", истакао је Медведев.

Дмитриј Медведев

Володимир Зеленски

