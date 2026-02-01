01.02.2026
16:30
Коментари:0
Украјински предсједник Владимир Зеленски осуђен је на пропаст, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Руске Федерације Дмитриј Медведев.
"О судбини тог лика не желим да расправљам, али могу да кажем само једно. Знате како је рекао један познати становник Кијева /писац Михаил Булгаков/: `Анушка је већ пролила уље`. То значи да му спаса нема", изјавио је Медведев.
Он је истакао да су циљеви специјалне војне операције остали непромијењени.
Градови и општине
"Циљеве је од почетка јасно дефинисао предсједник Владимир Путин. Они су од тада практично непромијењени. Постоје одређене нијансе, али у цјелини су остали исти", истакао је Медведев.
