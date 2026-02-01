Превара к'о из филма: Четири Ролекса купљена новцем из Монопола

01.02.2026
15:00
Коментари:0
Јапански продавац од 35 година стигао је у Рим како би закључио посао вриједан скоро четврт милиона евра.
Четири луксузна "Ролекса" требало је да замијени за 247.000 евра у готовини. Међутим, оно што је дјеловало као сусрет колекционара претворило се у превару – новац који је добио био је лажан, налик оном из игре Монопол.
Све је почело на Инстаграму. Јапански продавац је објавио фотографије четири луксузна сата која је желио да прода: двије "Дејтоне" од злата, ГМТ мастер са плаво-црвеним бројчаником и "Дејтџаст". Како преноси Република, двојица Римљана показала су интересовање и започела преговоре.
Хроника
Ово је осумњичени за убиство Бакића: Сликао се са муџахединима, опсједнут ''пуцачином''
Договорена је цијена од 247.000 евра за цијели пакет и убиједили су га да дође у Рим, о сопственом трошку, како би завршили посао уживо. На први поглед, ништа није указивало на проблем.
По доласку на аеродром Фјумићино, Јапанац је одсјео у хотелу у Риму. Двојица наводних купаца дошла су по њега аутомобилом из рент-а-кар агенције, који су претходно резервисали преко треће особе, и одвели га у паб. Уз пиво, трансакција је завршена.
Продавац је предао кофер са четири "Ролекса", а Римљани су му дали ранац пун новца, сложеног у сноповима. Све је изгледало нормално.
Тек кад је стигао у хотел, схватио је да је преварен. Почео је да броји новац и открио да су само прве новчанице у сваком снопу праве, док су остале лажне.
Покушао је да контактира преваранте, али било је прекасно – Инстаграм профил преко којег су преговарали је обрисан. Прије него што се вратио у Јапан, поднио је пријаву полицији.
Овај случај поново подсјећа на опасности које вребају на тржишту луксузних сатова, гдје се све чешће послови завршавају преко друштвених мрежа и личних сусрета.
Пословање у луксузном сектору расте, али исто тако расте и простор за добро организоване преваре које могу да насамаре и искусне продавце, преноси РТС.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму