Превара к'о из филма: Четири Ролекса купљена новцем из Монопола

01.02.2026

15:00

Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Јапански продавац од 35 година стигао је у Рим како би закључио посао вриједан скоро четврт милиона евра.

Четири луксузна "Ролекса" требало је да замијени за 247.000 евра у готовини. Међутим, оно што је д‌јеловало као сусрет колекционара претворило се у превару – новац који је добио био је лажан, налик оном из игре Монопол.

Почетак на друштвеним мрежама

Све је почело на Инстаграму. Јапански продавац је објавио фотографије четири луксузна сата која је желио да прода: двије "Дејтоне" од злата, ГМТ мастер са плаво-црвеним бројчаником и "Дејтџаст". Како преноси Република, двојица Римљана показала су интересовање и започела преговоре.

Договорена је цијена од 247.000 евра за цијели пакет и убиједили су га да дође у Рим, о сопственом трошку, како би завршили посао уживо. На први поглед, ништа није указивало на проблем.

Пиво у пабу и размјена

По доласку на аеродром Фјумићино, Јапанац је одсјео у хотелу у Риму. Двојица наводних купаца дошла су по њега аутомобилом из рент-а-кар агенције, који су претходно резервисали преко треће особе, и одвели га у паб. Уз пиво, трансакција је завршена.

Продавац је предао кофер са четири "Ролекса", а Римљани су му дали ранац пун новца, сложеног у сноповима. Све је изгледало нормално.

Откриће у хотелу

Тек кад је стигао у хотел, схватио је да је преварен. Почео је да броји новац и открио да су само прве новчанице у сваком снопу праве, док су остале лажне.

Покушао је да контактира преваранте, али било је прекасно – Инстаграм профил преко којег су преговарали је обрисан. Прије него што се вратио у Јапан, поднио је пријаву полицији.

Опасност превара у свијету луксуза

Овај случај поново подсјећа на опасности које вребају на тржишту луксузних сатова, гд‌је се све чешће послови завршавају преко друштвених мрежа и личних сусрета.

Пословање у луксузном сектору расте, али исто тако расте и простор за добро организоване преваре које могу да насамаре и искусне продавце, преноси РТС.

