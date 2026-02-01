Ово је осумњичени за убиство Бакића: Сликао се са муџахединима, опсједнут ''пуцачином''

Извор:
Курир
01.02.2026
14:59
Александар Д. (35) ухапшен је 26. јануара у Београду због сумње да је убио Живка Бакића Жићу (43), а како његови другови из родног мјеста Житорађе кажу, још као дијете је био опсједнут игрицама популарне ''пуцачине''. Сада се први пут појавила његова фотографија на којој се види да је изблајхан, ошишан на кратко и цео истетовиран, а на једној страни пише ''оданост''.
Истичу да је Александар Д. као дијете одлично играо познату игрицу ''кантер страјк'', као и да је једно вријеме био на ратишту у Украјини, о чему се већ писало.
"Живио је на релацији Житорађа-Београд, јер му је отац одавде, а мајка му је Београђанка. Јесте, да кажем, био проблематичан од малих ногу, волио је да се бије и остало, али никада не бих рекао да ћу ово чути за њега. Знам да је био на ратишту у Украјини и да је био добровољац на руској страни. Видио сам и његове слике са неким екстремистима, муџахединима, шта ли су", каже Житорађанин који Александра Д. познаје од дјетињства за Курир и додајде да су га у школи звали Јапанац:
"Зсмо га Јапанац јер има косе очи, а "кантер страјк" је био његов живот у то вријеме. Био је одличан у тој игрици и по читав дан је играо, као да је био опсједнут. Мислим да је можда и то утицало на њега, да постане то што је постао .
Пријатељ Александра Д. каже да га је у Житорађи посљедњи пут видио пре шест година.
"Раније је био знатно мршавији, али на посљедњим фотографијама које сам видио се баш развио. Кажем, нисам га видио сигурно посљедњих шест година", прича познаник ухапшеног за убиство Живка Бакића.
Други истичу да није као млађи био посебно друштвен, сви су га знали, али није имао пуно пријатеља.
Подсјетимо, Живко Бакић је убијен у шуми у близини куће у Сопоту у којој је издржавао казну уз електронски надзор. Вјерује се да га је убица намамио, пуцао му најприје у ноге да га онеспособи, а онда му пуцао два пута у главу.
Александару Д. је послије салушања у Вишем јавном тужилаштву у Београду одређен једномјесечни притвор.
