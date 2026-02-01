Logo
Преминула још једна жртва пожара у бару у Кран Монтани

Извор:

Танјуг

01.02.2026

14:46

Преминула још једна жртва пожара у бару у Кран Монтани
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Број жртава пожара који је у новогодишњој ноћи избио у бару "Констеласион" у месту Кран-Монтана порастао је данас на 41, након што је 18-годишњи Швајцарац, лечен у болници у Цириху, подлегао повредама задобијеним у бару током прославе Нове године, саопштило је тужилаштво швајцарског кантона Вале.

Више десетина повређених, од којих су многи са тешким повредама, и даље је хоспитализовано у Швајцарској, али и у Француској, Немачкој, Италији и Белгији, пише "Фигаро".

Међу 41 жртвом, старости од 14 до 39 година, 23 су Швајцарци, а 18 су страни држављани, укључујући осморо Француза, шест Италијана, једну Белгијанку, једну Португалку, једног Румуна и једног Турчина.

Међу 115 повређених налази се 67 Швајцараца, 21 Француз, 10 Италијана и четири држављана Србије.

Према првим налазима истраге, пожар су изазвале варнице такозваног ватромета које су дошле у контакт са пеном постављеном на плафону подрума објекта.

струја-сат

Економија

Од 1. фебруара скупља струја у Српској

Истрага се бави и питањем врсте коришћене пене, присуства и доступности противпожарних апарата, као и усклађеношћу излазних путева са прописима.

Француски брачни пар Морети, власници бара, под истрагом су због "убиства из нехата, наношења тјелесних повриједа из нехата и изазивања пожара из нехата".

У посљедњих неколико дана, у фокусу истраге су и два званичника безбједности општине Кран-Монтана, који су признали да нису спровели годишње контроле безбједности и противпожарне заштите од 2019. године, иако су обавезни да то ураде.

Швајцарска

пожар

žrtve

