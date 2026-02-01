Преминула још једна жртва пожара у бару у Кран Монтани

Извор:
Танјуг
01.02.2026
14:46
Коментари:0
Број жртава пожара који је у новогодишњој ноћи избио у бару "Констеласион" у месту Кран-Монтана порастао је данас на 41, након што је 18-годишњи Швајцарац, лечен у болници у Цириху, подлегао повредама задобијеним у бару током прославе Нове године, саопштило је тужилаштво швајцарског кантона Вале.
Више десетина повређених, од којих су многи са тешким повредама, и даље је хоспитализовано у Швајцарској, али и у Француској, Немачкој, Италији и Белгији, пише "Фигаро".
Међу 41 жртвом, старости од 14 до 39 година, 23 су Швајцарци, а 18 су страни држављани, укључујући осморо Француза, шест Италијана, једну Белгијанку, једну Португалку, једног Румуна и једног Турчина.
Међу 115 повређених налази се 67 Швајцараца, 21 Француз, 10 Италијана и четири држављана Србије.
Према првим налазима истраге, пожар су изазвале варнице такозваног ватромета које су дошле у контакт са пеном постављеном на плафону подрума објекта.
Економија
Од 1. фебруара скупља струја у Српској
Истрага се бави и питањем врсте коришћене пене, присуства и доступности противпожарних апарата, као и усклађеношћу излазних путева са прописима.
Француски брачни пар Морети, власници бара, под истрагом су због "убиства из нехата, наношења тјелесних повриједа из нехата и изазивања пожара из нехата".
У посљедњих неколико дана, у фокусу истраге су и два званичника безбједности општине Кран-Монтана, који су признали да нису спровели годишње контроле безбједности и противпожарне заштите од 2019. године, иако су обавезни да то ураде.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму