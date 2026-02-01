Logo
Large banner

Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године

Извор:

Телеграф

01.02.2026

15:37

Коментари:

0
Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године
Фото: Танјуг/АП

Србија и Грчка озваничиле су нови споразум о безбједносној сарадњи, према којем ће полицијски службеници двије земље заједнички патролирати најпосјећенијим туристичким мјестима. Споразум је потврђен Законом 5269, објављеним 23. јануара 2026. године, а циљ му је повећање сигурности грађана и туриста током туристичке сезоне.

Патроле без оружја и са јасним овлашћењима

Према договору, полицајци из Србије и Грчке биће присутни у туристичким центрима, али без ватреног оружја и без извршних овлашћења ван домаћих закона. Они ће носити униформе својих држава и дјеловати искључиво у складу са прописима земље домаћина.

Андеан Међедовић

БиХ

Геније оптужен за крађу 65 милиона долара виђен у БиХ

Главни задаци ових патрола биће:

-олакшана комуникација са туристима,

-брже рјешавање свакодневних проблема,

-превентивно дјеловање против ситних инцидената, посебно у периоду појачаног туристичког промета.

Регионална сарадња за безбједнији туризам

Заједничке полицијске патроле стандардна су пракса у многим европским земљама током љетних сезона. Слично функционишу и у ЕУ, гдје страни полицајци помажу својим држављанима у сналажењу и комуникацији, без преузимања извршних овлашћења.

Полиција Србија

Хроника

Жена пронашла бомбу у дворишту куће: Мета био њен син?

Споразум Србије и Грчке дио је шире регионалне стратегије за унапређење безбједности и повјерења туриста. Ангажовање полицајаца биће временски ограничено и фокусирано на превентивне активности.

Шта то значи за грађане и туристе

За туристе из Србије у Грчкој, присуство српских полицајаца значи лакшу комуникацију у случају проблема, изгубљених докумената, крађа или других инцидената. Исто важи и за грчке туристе у Србији. Надлежни истичу да је ријеч о стандардној туристичкој пракси у Европи, која повећава безбједност и удобност путовања.

Подијели:

Тагови:

Грчка

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена

Тенис

Алкараз и Аустралијан опен прекршили правила због Ђоковића

8 ч

0
Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

Савјети

Ове биљке најбоље упијају влагу: Идеалне су за купатило

8 ч

0
Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

Свијет

Од данас у Бугарској обавезно плаћање у еврима

8 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Здравље

Природни лијек за прехладу од само два састојка: Неопходан је током зиме

8 ч

0

Више из рубрике

Колико година стажа је потребно за одлазак у пензију?

Србија

Колико година стажа је потребно за одлазак у пензију?

15 ч

0
Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у документима Џефрија Епстајна

Србија

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

1 д

0
Бојана Бањац, позната Српкиња која се спомиње у документима Џефрија Епстајна

Србија

Ово је позната Српкиња која се помиње у Епстајновим фајловима

1 д

0
Пропао лифт у згради, мушкарац озбиљно повријеђен

Србија

Пропао лифт у згради, мушкарац озбиљно повријеђен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner