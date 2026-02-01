Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године

Извор:
Телеграф
01.02.2026
15:37
Коментари:0
Србија и Грчка озваничиле су нови споразум о безбједносној сарадњи, према којем ће полицијски службеници двије земље заједнички патролирати најпосјећенијим туристичким мјестима. Споразум је потврђен Законом 5269, објављеним 23. јануара 2026. године, а циљ му је повећање сигурности грађана и туриста током туристичке сезоне.
Према договору, полицајци из Србије и Грчке биће присутни у туристичким центрима, али без ватреног оружја и без извршних овлашћења ван домаћих закона. Они ће носити униформе својих држава и дјеловати искључиво у складу са прописима земље домаћина.
БиХ
Геније оптужен за крађу 65 милиона долара виђен у БиХ
Главни задаци ових патрола биће:
-олакшана комуникација са туристима,
-брже рјешавање свакодневних проблема,
-превентивно дјеловање против ситних инцидената, посебно у периоду појачаног туристичког промета.
Заједничке полицијске патроле стандардна су пракса у многим европским земљама током љетних сезона. Слично функционишу и у ЕУ, гдје страни полицајци помажу својим држављанима у сналажењу и комуникацији, без преузимања извршних овлашћења.
Хроника
Жена пронашла бомбу у дворишту куће: Мета био њен син?
Споразум Србије и Грчке дио је шире регионалне стратегије за унапређење безбједности и повјерења туриста. Ангажовање полицајаца биће временски ограничено и фокусирано на превентивне активности.
За туристе из Србије у Грчкој, присуство српских полицајаца значи лакшу комуникацију у случају проблема, изгубљених докумената, крађа или других инцидената. Исто важи и за грчке туристе у Србији. Надлежни истичу да је ријеч о стандардној туристичкој пракси у Европи, која повећава безбједност и удобност путовања.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму