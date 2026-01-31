Ово је позната Српкиња која се помиње у Епстајновим фајловима

Извор:
Манекенка Бојана Бањац била је својевремено учесница емисије "Српски Топ Модел", гдје је завршила као другопласирана.
Како сада пишу домаћи медији, њено име спомиње се у документима повезанима са Џефријем Епстајном
Наиме, како се преноси, у фајловима се налазе фотографије Бојане и њеног пасоша, као и њена мејл-адреса, а већина фотографија доступна је и на Бојанином Инстаграм профилу.
Иако не постоји доказ о директној комуникацији између Бојане Бањац и Епстајна, документи до којих је "Информер" дошао у посјед указују да се Бојанино име појављује у мејловима у којима је наводна агенција предлагала потенцијалне моделе Епстину.
Присуство њеног имена у овим документима не значи да је била жртва нити да је на било који начин учествовала у незаконитим активностима. Подаци из докумената указују искључиво на то да су њени лични подаци дијељени од треће стране.
Бојана Бањац се прије двије године удала се за дугогодишњег партнера и имају дијете.
Америчко Министарство правде објаснило је Конгресу како је спровело преглед Епстајнових списа, наводећи у писму да је око 200.000 страница редиговано или задржано.
У писму које је потписао замјеник државног тужиоца наводи се да Министарство и даље покушава да прибави додатне документе који би касније могли бити објављени, укључујући материјале велике пороте из савезног кривичног поступка у јужном округу Њујорка.
Министарство је додало да ће у року од 15 дана од објављивања поднијети званичан извјештај који ће укључивати списак свих државних функционера и политички изложених особа пронађених у списима.
Међу објављеним фајловима налази се и фотографија која приказује Била Клинтона и Џефрија Епстајна иза бине на концерту групе "Ролинг Стонс" у Хонгконгу 2003. године.
Треба подсјетити да само појављивање на фотографијама у овим документима не значи да је почињено било какво кривично дјело.
Клинтонов портпарол раније је потврдио да је Клинтон 2002. и 2003. године четири пута путовао Епстајновим приватним авионом, док су амерички медији, позивајући се на евиденцију летова, извијестили да је путовао и до 26 пута.
Клинтон је негирао било какво противправно понашање повезано са Епстајном. Године 2019. његов портпарол изјавио је да Клинтон "не зна ништа о страшним злочинима за које је Џефри Епстајн прије неколико година признао кривицу на Флориди, нити о онима за које је недавно оптужен у Њујорку".
У мемоарима из 2024. године, "Грађанин: Мој живот послије Бијеле куће" Клинтон је писао о Епстајну.
"Закључак је да, иако ми је то омогућило да посјетим пројекте своје фондације, путовање Епстајновим авионом није било вриједно година преиспитивања која су услиједила. Волио бих да га никада нисам упознао", пише у његовим мемоарима.
