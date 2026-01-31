Албанци пустили стоку: Оскрнављено српско гробље

31.01.2026
17:44
Српско гробље у селу Гојбуља, надомак Вучитрна, оскрнављено је, пошто су Албанци на гробље пустили стоку.
Животиње су, у потрази за храном, изгазиле свјеже хумке, обориле цвијеће и српске заставе, преноси ТВ Мост.
Мјештани кажу да ово није први пут да се скрнаве гробови Срба сахрањених на овом гробљу.
На сеоском гробљу у Гојбуљи налази се и црква Свете Петке која датира из прве половине 18. вијека.
Црква је претрпјела велика оштећења 1999. године, када је оскрнављена и запаљена, а у протеклих 27 година више пута је опљачкана.
У селу Гојбуља, гдје су већина становништва Албаци, живи и педесетак српских породица.
У општини Вучитрн прије сукоба 1999. године живјело је око 8.000 Срба, а већина од њих је била принуђена да напусти своје домове након 1999. године.
