Албанци пустили стоку: Оскрнављено српско гробље

31.01.2026

17:44

Коментари:

0
Албанци пустили стоку: Оскрнављено српско гробље
Фото: АТВ

Српско гробље у селу Гојбуља, надомак Вучитрна, оскрнављено је, пошто су Албанци на гробље пустили стоку.

Животиње су, у потрази за храном, изгазиле свјеже хумке, обориле цвијеће и српске заставе, преноси ТВ Мост.

Мјештани кажу да ово није први пут да се скрнаве гробови Срба сахрањених на овом гробљу.

На сеоском гробљу у Гојбуљи налази се и црква Свете Петке која датира из прве половине 18. вијека.

Црква је претрпјела велика оштећења 1999. године, када је оскрнављена и запаљена, а у протеклих 27 година више пута је опљачкана.

илу-мед-04112025

Хроника

Несвакидашња пљачка у БиХ: Лопов однио 12 тегли меда

У селу Гојбуља, гдје су већина становништва Албаци, живи и педесетак српских породица.

У општини Вучитрн прије сукоба 1999. године живјело је око 8.000 Срба, а већина од њих је била принуђена да напусти своје домове након 1999. године.

