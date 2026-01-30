Logo
Сјеверна Митровица, Љепосавић и Зубин Поток изгласали излазак из "Асоцијације косовских општина"

Извор:

СРНА

30.01.2026

20:54

Коментари:

0
Сјеверна Митровица, Љепосавић и Зубин Поток изгласали излазак из "Асоцијације косовских општина"

Скупштине општина Сјеверна Митровица, Лепосавић и Зубин Поток потврдиле су данас одлуке о иступању из "Асоцијације косовских општина", којој су се придружиле док су на њиховом челу били албански градоначелници, изабрани на локалним изборима које су Срби бојкотовали.

Ове општине са српском већином су потврдиле своју одлуку о иступању из ове асоцијације, након што је њихове претходне одлуке о иступању оспорило министарство локалне самоуправе привремених приштинских институција, пренијели су београдски медији.

Четири општине на сјеверу Косова и Метохије /Сјеверна Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић и Зубин Поток/, гдје Срби чине већину становништва, постале су дио те асоцијације док су на челу тих локалних самоуправа били градоначелници Албанци.

Они су изабрани на изборима у априлу 2023. године, које су Срби бојкотовали због једностраних потеза Приштине и непоштовања постигнутих споразума.

У то вријеме су у тим општинама измијењени називи улица, исељене српске институције из зграда у којима су радиле, уклоњене табле са називима насеља на ћирилици и постављене табле гдје су називи прво на албанском језику, а потом на српском језику на латиници, често исписани са грешкама.

Тагови:

Kosovska Mitrovica

Leposavić

Zubin Potok

Косово и Метохија

