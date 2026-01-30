Logo
Превозници из Србије прекидају протесте

30.01.2026

30.01.2026

14:52

камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Превозници из Србије обуставиће данас, 30. јануара блокаде теретног саобраћаја на прелазима, изјавио је предсједник пословног удружења Међународни транспорт Неђо Мандић.

Ми сада обавјештавамо наше редаре који су на границама да склоне камионе који су учествовали на челу колоне, да може саобраћај да крене. Значи прекидамо протесте – рекао је Мандић након састанка.

Још се чека одлука превозника у БиХ

Он је рекао да још нису добили одговор од колега из БиХ да ли ће и они обуставити блокаде, али да очекује да ће и они донијети исту одлуку.

Македонски превозници су синоћ прекинули блокаду теретне дијелове граничних прелаза.Исту одлуку данас у подне су донијели и превозници из Црне Горе, који су с владом постигли договор о својим домаћим захтјевима.

Нова стратегија Европске комисије

Подсјећамо, Европска комисија усвојила је нову визну стратегију, у оквиру које ће бити разматран посебан режим који би омогућио превозницима да у Шенгену бораве дуже од 90 дана, без потребе за радном или боравишном дозволом, али уз строгу контролу и јасно дефинисана правила.Нова стратегија је усвојена, након блокада које су превозници из западнобалканских земаља започели у понедјељак, 26. јануара, као реакција на строга правила ЕУ о боравку у Шенген зони.

Нови систем уласка и изласка (ЕЕС) стриктно ограничава боравак возача из земаља ван ЕУ на 90 дана у периоду од 180 дана, па због природе посла, професионални возачи овај лимит достигну веома брзо, након чега им пријети депортација или забрана уласка у ЕУ.

превозници

Блокада граница превозници

