Превозници из БиХ настављају блокаде

Извор:
СРНА
29.01.2026
22:57
Коментари:0
Превозници из БиХ и Србије и даље настављају са блокадама теретних граничних прелаза, речено је из Конзорцијума "Логистика" након састанка у Београду.
Члан Управе Конзорцијума "Логистика" Зијад Шарић навео је да превозници из БиХ траже хитан састанак са премијерима Репубулике Српске Савом Минићем и Федерације БиХ Нермином Никшићем, као и са предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто, како би се пронашло конкретно и хитно рјешење за проблеме са којима се суочавају у свакодневном раду.
Шарић је за РТРС истакао да превозници посебно инсистирају на састанку са Криштовом да би извршила притисак путем посланика Жељане Зовко у Европском парламенту поводом боравка возача у ЕУ.
Он каже да је потребно упутити заједнички апел према ЕУ када је у питању рјешавање проблема дужине боравка превозника из региона у земљама ЕУ.
"Иницирали смо и састанак са представницима водећих политичких странка у БиХ. Надамо се да ће се сутра одазвати", рекао је Шарић.
Европска комисија усвојила је нову визну стратегију, у оквиру које ће бити разматран посебан режим који би омогућио превозницима да у Шенгену бораве дуже од 90 дана, без потребе за радном или боравишном дозволом, али уз строгу контролу и јасно дефинисана правила.
Свијет
Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ
Ниова стратегија је усвојена, након блокада које су превозници из западнобалканских земаља започели у понедјељак, 26. јануара, као реакција на строга правила ЕУ о боравку у Шенген зони.
Нови систем уласка и изласка (ЕЕС) стриктно ограничава боравак возача из земаља ван ЕУ на 90 дана у периоду од 180 дана, па због природе посла, професионални возачи овај лимит достигну веома брзо, након чега им пријети депортација или забрана уласка у ЕУ.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму