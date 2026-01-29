Logo
Large banner

Превозници из БиХ настављају блокаде

Извор:

СРНА

29.01.2026

22:57

Коментари:

0
камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Превозници из БиХ и Србије и даље настављају са блокадама теретних граничних прелаза, речено је из Конзорцијума "Логистика" након састанка у Београду.

Члан Управе Конзорцијума "Логистика" Зијад Шарић навео је да превозници из БиХ траже хитан састанак са премијерима Репубулике Српске Савом Минићем и Федерације БиХ Нермином Никшићем, као и са предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто, како би се пронашло конкретно и хитно рјешење за проблеме са којима се суочавају у свакодневном раду.

Шарић је за РТРС истакао да превозници посебно инсистирају на састанку са Криштовом да би извршила притисак путем посланика Жељане Зовко у Европском парламенту поводом боравка возача у ЕУ.

Он каже да је потребно упутити заједнички апел према ЕУ када је у питању рјешавање проблема дужине боравка превозника из региона у земљама ЕУ.

"Иницирали смо и састанак са представницима водећих политичких странка у БиХ. Надамо се да ће се сутра одазвати", рекао је Шарић.

Европска комисија усвојила је нову визну стратегију, у оквиру које ће бити разматран посебан режим који би омогућио превозницима да у Шенгену бораве дуже од 90 дана, без потребе за радном или боравишном дозволом, али уз строгу контролу и јасно дефинисана правила.

Судница, чекић

Свијет

Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ

Ниова стратегија је усвојена, након блокада које су превозници из западнобалканских земаља започели у понедјељак, 26. јануара, као реакција на строга правила ЕУ о боравку у Шенген зони.

Нови систем уласка и изласка (ЕЕС) стриктно ограничава боравак возача из земаља ван ЕУ на 90 дана у периоду од 180 дана, па због природе посла, професионални возачи овај лимит достигну веома брзо, након чега им пријети депортација или забрана уласка у ЕУ.

Подијели:

Тагови:

prevoznici

blokada

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ

Свијет

Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ

2 д

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Мирјана Пајковић открила како су синови реаговали на њене експлицитне снимке

2 д

0
Двогодишњак обара билијарске рекорде

Занимљивости

Двогодишњак обара билијарске рекорде

2 д

0
Захарова: Дивљи закључак да се самоопредјељење не односи на Крим

Свијет

Захарова: Дивљи закључак да се самоопредјељење не односи на Крим

2 д

0

Више из рубрике

ПД ПС БиХ

БиХ

Сједница почела лапсусом - прекинута због недостатка кворума

2 д

0
Превара у Херцеговини: Механичар узео дијелове и новац, власнику оставио ауто за отпад?

БиХ

Превара у Херцеговини: Механичар узео дијелове и новац, власнику оставио ауто за отпад?

2 д

0
Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ

БиХ

Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ

2 д

1
Кемал Адемовић замијенио Радована Караџића и Радована Ковачевића

БиХ

Кемал Адемовић замијенио Радована Караџића и Радована Ковачевића

2 д

9

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner