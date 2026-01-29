Logo
Табела Лиге Европе послије лигашке фазе: Како стоји Звезда након Селте

Звезда - Селта
Фото: Screenshot

Комплетирано је и посљедње, осмо коло лигашке фазе Лиге Европе, а гледали смо заиста праву лудницу!

У центру пажње, свакако је била утакмица Црвене звезде и Селте, која је на крају окончана резултатом 1:1, и то након два гола у самом финишу меча.

Самим тим, бодом у овом дуелу, црвено-бијели су завршили на 15. мјесту лигашке фазе, и играће у шеснаестини финала, односно плеј-офу нокаут фазе.

Када је ријеч о првих осам мјеста, која воде директно у осмину финала, та места заузимају редом Лион, Астон Вила, Митјиланд, Бетис, Брага, Фрајбург и Рома.

Када је ријеч о мјестима од 9. до 24. позиције, која воде у шеснаестину финала, ту су редом Генк, Болоња, Штутгарт, Ференцварош, Нотингем форест, Викториа Плзењ, Црвена звезда, Селта, ПАОК, Лил, Фенербахче, Панатинаикос, Селтик, Лудогорец, Динамо и Бран.

Тако су испали Јанг Бојс, Штурм, ФЦСБ, Го Ахед Иглс, Фејенорд, Базел, Салцбург, Ренџерс, Ница, Утрехт, Малме и Макаби из Тел Авива.

Црвена звезда - Селта

ФК Црвена звезда

Liga Evrope

