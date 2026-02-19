Logo
Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

Извор:

РТ Балкан

19.02.2026

08:34

Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Руске трупе, као одговор на украјинске нападе, гађају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима.

Снаге противваздушне одбране током ноћи су пресреле и уништиле 113 украјинских беспилотних летјелица изнад региона Русије, саопштило је Министарство одбране те земље.

"Током протекле ноћи дежурним средствима ПВО пресретнуто је и уништено 113 украјинских беспилотних летелица авионског типа", наводи се у саопштењу руског одбрамбеног ресора.

Конкретно, 50 беспилотних летјелица је оборено изнад територије Брјанске области, 35 изнад Смоленске, 12 изнад Тверске, десет изнад Новгородске области, четири изнад Лењинградске и две изнад Калушке области.

Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима.

