Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

Извор:
РТ Балкан
19.02.2026
08:34
Коментари:0
Руске трупе, као одговор на украјинске нападе, гађају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима.
Снаге противваздушне одбране током ноћи су пресреле и уништиле 113 украјинских беспилотних летјелица изнад региона Русије, саопштило је Министарство одбране те земље.
"Током протекле ноћи дежурним средствима ПВО пресретнуто је и уништено 113 украјинских беспилотних летелица авионског типа", наводи се у саопштењу руског одбрамбеног ресора.
Регион
Ухапшен бивши директор Управе за имовину: Одређено му задржавање до 30 дана
Конкретно, 50 беспилотних летјелица је оборено изнад територије Брјанске области, 35 изнад Смоленске, 12 изнад Тверске, десет изнад Новгородске области, четири изнад Лењинградске и две изнад Калушке области.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима.
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
2 ч2
Здравље
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Тренутно на програму