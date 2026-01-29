Мирјана Пајковић открила како су синови реаговали на њене експлицитне снимке

Извор:
Мирјана Пајковић, службеница у Влади Црне Горе која је недавно поднијела оставку након што су у јавност процурили њени експлицитни снимци, открила како су њени синови реаговали на све то.
"Ми смо мала, али добро организована породица. Функционишемо тако да једни друге надопуњујемо", истиче она и додаје:
"Старији син има потешкоће у развоју и тешке дијагнозе, али да је, упркос лошим прогнозама, остварио значајан напредак. Он говори, писмен је и добар је ученик средње школе, уз асистента и прилагођен програм",
Син има церебралну парализу, епилепсију и поремећаје координације.
На питање да ли су снимци дошли до дјеце, казала је да старији син нема свијест да разумије садржај, али да су обојица примијетила да њихова мајка није добро.
"Видјели су да не спавам, да плачем, да сам лоше. Млађи син има своје механизме заштите, док је старији хиперсензитиван и неће се одвојити од мене када види да ми није добро. То ме додатно мотивира да се због њега тргнем", наводи Пајковић.
Мирјана Пајковић је најавила да ће, послије оставке, наставити да се бави адвокатуром те да не осјећа егзистенцијалну угроженост због цијелог случаја.
Како је навела, у пракси је свједочила да су се адвокатуром бавили и правници који су били правоснажно осуђивани, те сматра да њен професионални пут тиме није доведен у питање.
Пајковић се осврнула на случајеве из правосудне праксе у којима су поједини правници, упркос пресудама, наставили радити у струци.
"Што се тиче саме каријере адвоката, знам и свједочила сам томе у пракси да су се неки правници који су били осуђивани, за које постоје пресуде да су се огријешили о закон, односно починили кривична дјела, наставили несметано бавити адвокатуром",рекла је Пајковић у podcastu "Сад и овдје" на Хајп телевизији.
Истакла је да, уколико би се стриктно примјењивале законске норме, није постојао законски основ за њено разрјешење.
"Не, јер чак и када би неком руководиоцу на званични mail стигао садржај приватне природе који не садржи елементе кривичног дјела, руководилац то не би требао ни разматрати, јер то не спада у опис посла. Оставку сам поднијела како људи око мене не би трпјели притисак. Да се стриктно поштују законске норме, постојала би обавеза мог распоређивања на друго радно мјесто. Не осјећам угроженост своје егзистенције", поручила је Пајковић, која је била директорица Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству за мањинска права Црне Горе.
Додала је да јој не би било ни професионално ни лично прихватљиво да буде дио тима у којем није пожељна.
"Имам диплому Правног факултета и цијели радни вијек сам провела у струци – у правосуђу, Основном суду, адвокатури и Влади. То се не може избрисати. Ако неко из етичких разлога не жели да будем на видљивој позицији, то је њихова одлука. Али мени не би било ни интересантно ни задовољство да будем у тиму који ме не жели", казала је Пајковић.
У емисији је говорила и о тешком дјетињству, наводећи да је без оба родитеља остала веома рано.
"Остала сам без родитеља са годину и десет мјесеци. То је огромна трагедија. Током одрастања нисам срела никога ко је у тако раном периоду живота остао без родитеља. Губитак родитеља је тежак у сваком животном добу", рекла је Пајковић.
Како је навела, родитеље познаје само кроз приче и фотографије.
"Не знам како моја мајка изгледа у кућном издању. Знам је само са слике и са гроба. Не знам осјећај мајчиног загрљаја ни снагу очеве заштите. То је велики животни недостатак. Ипак, одрасла сам у породици пуној љубави. Захвална сам баки, дједу, стрицу и свима који су учинили да не осјетим мањак бриге и љубави", поручила је.
Афера, друштвене мреже и реакције јавности
Говорећи о дједу, који је и даље жив, навела је да ју је његова реакција посебно дирнула.
"Назвао ме и питао само гдје сам, како сам и јесу ли дјеца добро. Рекао је: ти си моја, шта год да се дешава. Све остало не желим ни да знам", испричала је Пајковић, преноси Аваз.
Говорећи о реакцијама на друштвеним мрежама, Пајковић је казала да је дистрибуција снимака била масовна.
"Молила сам људе да престану слати и просљеђивати снимке. Била сам потпуно немоћна. Та хистерија и масовна дистрибуција довела ме у ситуацију да молим да се то не ради и да се не узнемиравају људи око мене", рекла је.
Додала је да је, упркос свему, одлучила остати јака.
"У овим тренуцима сам јака и добро сам, јер сам одлучила да тако буде, иако постоји много разлога због којих се не бих требала тако осјећати".
Афера која већ мјесец дана потреса Црну Гору, поред Пајковић, укључује и Дејана Вукшића, бившег директора Агенције за националну безбједност и некадашњег савјетника предсједника Јакова Милатовића.
Вукшић је у саопштењу негирао било какву умијешаност у појаву и дистрибуцију спорних снимака.
"Одбацујем све нетачне, непотпуне и тенденциозне наводе којима ми се без доказа покушава приписати одговорност за угрожавање приватности М. П. и дистрибуцију спорних снимака. Те садржаје сам први пут видио тек када су почели незаконито кружити друштвеним мрежама", навео је Вукшић.
Пајковић је на свом Инстаграм профилу објавила преписке с Вукшићем, док је у уличној анкети из 2022. године изјавила да је Дејан Вукшић њен омиљени владар Црне Горе.
Такође је казала да је предсједник Црне Горе Јаков Милатовић није заштитио од, како је навела, пријетњи његовог савјетника Дејана Вукшић.
