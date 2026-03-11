Logo
Огласила се и Слога: Раде Шешлак физички нападнут и ударен од играча Жељезничара

11.03.2026

11:52

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Facebook/Sloga Meridian

Након Жељезничара, огласио се и Фудбалски клуб Слога Меридиан Добој, а поводом дешавања прије, за вријеме и након утакмице четвртфинала Купа Босне и Херцеговине одигране у Добоју.

Саопштење Добојлија преносимо у цјелости.

„ФК Слога Меридиан Добој најоштрије одбацује наводе којима се покушава створити погрешна слика о дешавањима након утакмице, те истиче да су током инцидента нападнути чланови нашег клуба.

Наиме, наш клупски фотограф Раде Шешлак је физички нападнут и ударен од стране играча Самира Радовца и Сулејмана Крпића, у прилогу и видео-материјал као јасан доказ. У инциденту је учествовао и представник клуба Александар Косорић, који је такође био дио сукоба након завршетка утакмице.

ФК Слога Меридиан Добој сматра неприхватљивим да се у јавности износе једностране оптужбе, док се истовремено прешућују чињенице и догађаји који су претходили инциденту.

Као домаћин, ФК Слога Меридиан Добој је учинио све да утакмица протекне у фер и спортском амбијенту. Гостујући клуб и његови навијачи дочекани су на најбољи могући начин.

Навијачима ФК Жељезничар омогућен је бесплатан улаз на стадион, а због времена ифтара обезбијеђена је и вода за њихове навијаче, што је гест поштовања и спортског домаћинства који говори сам за себе.

ФК Слога Меридиан Добој остаје посвећен фер и коректном односу према свим клубовима, али неће дозволити да се наш клуб, наши чланови и наш град неоправдано доводе у негативан контекст.

Очекујемо да надлежни органи Ногометни/Фудбалски савез Босне и Херцеговине сагледају све околности, укључујући видео-доказе, те донесу одлуке на основу потпуних и објективних информација.

ФК Слога Меридиан Добој ће и у наредном периоду наставити да штити достојанство клуба, својих чланова и спортских вриједности које заступамо, каже се у саопштењу.

