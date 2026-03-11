Logo
Невјероватна сцена: Примио 3 гола за 15 минута, тренер избацио голмана

Аутор:

АТВ

11.03.2026

07:29

Невјероватна сцена: Примио 3 гола за 15 минута, тренер избацио голмана
Фото: Tanjug/AP/Jose Breton

Атлатико Мадрид разбио је Тотенхем у осмини финала Лиге шампиона са 5:2. Меч је обиљежио и непопуларан потез тренера Игора Тудора који је већ у 15 минуту замијенио неискусног голмана Кинскија и у меч вратио Викарија.

Први кикс млади Кински направио је већ у петом минуту када се оклизнуо приликом додавање лопте, а онда су играчи Атлетика брзо организовали напад преко Љорентеа који постиже гол за 1:0.

Клизав терен није пријао ни осталим играчима. На полуконтри Атлетика пољедњи играч одбране Тотенхема се оклизнуо и Кинскија препустио Гризману који не гријеши у 14. минуту - 2:0.

А, онда, потез за пензију. Кински промашује повратну лопту саиграча и препушта Алварезу гол за предност Атлетика од 3:0.

Одмах након тога Игор Тудор га је послао у свлачионицу и на терен вратио искусног Викарија.

До краја је Атлетико успио да упакује и два гола Викарију, а Тотенхем је дјелимично спасио образ головима Соланке и Пороа.

Марца: Тудор је "убио" свог голмана

Три примљена гола Антонина Кинског (22) нису одјекнула у јавност колико критика медија на рачун Игора Тудора.

Кински је први пут у Лиги шампиона ове сезоне заиграо синоћ и већ је то било велико изненађење хрватског стручњака. Објаснио је да је тако хтио склонити с гола првог голмана Викарија јер је био критикован у посљедње вријеме. Наравно, овај потез му је присјео већ у 15. минуту утакмице.

Лист Марца пише да су навијачи и љубитељи фудбала шокирани и тиме што је Тудор тако рано замијенио младог голмана, а посебно чињеницом да га послије замјене није поздравио ни утјешио.

"Замјена која више говори о Тудору, него о његовом голману"

Марца је такође запрепаштена понашањем према његовом голману. Коментар утакмице насловили су са: "Човјек који је започео с Кинским био је исти онај који га је касније "убио": Тудор". У тексту пишу да је име Антонин Кински већ у историји Лиге шампиона.

Антонин Кински

Лига шампиона

Игор Тудор

