Logo
Large banner

Чудо у НБА лиги: Бем Адебајо дао 83 поена

Аутор:

АТВ

11.03.2026

07:20

Коментари:

0
Чудо у НБА лиги: Бем Адебајо дао 83 поена
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Амерички кошаркаш Бем Адебајо постигао је претходне ноћи 83 поена у нестварној побједи Мајамија против Вашингтона 150:129.

Да, добро сте прочитали, није у питању грешка, Адебајо је заиста постигао 83 поена и постао је други најбољи стријелац у историји НБА лиге, одмах иза Вилта Чемберлена који је на једном мечу дао 100.

Адебајо је на изненађење свих постао први кошаркаш који је оборио рекорд Кобија Брајанта, покојног кошаркаша Лејкерса који је прије 20 година, на мечу против Торонта, постигао 81 поен и нико од тада није успио да му приђе, камоли да му сруши рекорд.

Како је Адебајо ово урадио?

Играо је 42 минута против Визардса и за то вријеме је убацио 20 од 43 шута из игре. Погодио је седам тројки (из 22 покушаја), а вјеровали или не - Вашингтон га је послао на линију за слободна бацања чак 43 пута. Одатле је Адебајо био прецизан 36 пута.

Такође, у овој историјској утакмици имао је и девет скокова, три асистенције, двије украдене лопте и две блокаде, а то су све изблиза могли да гледају и српски репрезентативци Тристан Вукчевић (који је играо шест минута за Визардсе) и Никола Јовић (повријеђен).

"Ово је луд моменат за мене... Вилт, ја, па Коби звучи невјероватно лудо", рекао је Адебајо коме је прије овог меча рекорд каријере био 41 поен, што ће рећи да је дуплирао свој најбољи резултат у утакмици каква се сигурно неће више поновити у његовој каријери.

Листа најбољих стријелаца у НБА

Вилт Чемберлен - 100 поена (1962. године)

Бем Адебајо - 83

Коби Брајант - 81

Вилт Чемберлен 78

Вилт Чемберлен, Дејвид Томпсон, Лука Дончић - 73

Вилт Чемберлен - 72

Елџин Бејлор, Дејвид Робинсон, Донован Мичел, Демијан Лилард - 71

Вилт Чемберлен, Девин Букер, Џоел Ембид - 70

Мајкл Џордан - 69

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бем Адебајо

НБА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НБА папрено казнила Дончића

Кошарка

НБА папрено казнила Дончића

14 ч

0
Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

Кошарка

Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

15 ч

0
Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Кошарка

Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

1 д

0
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Кошарка

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

1 д

0

Више из рубрике

Аврамовић послао поруку Сарајелијама

Кошарка

Алекса Аврамовић раширио шал са натписом посвећеним БиХ

10 ч

0
НБА папрено казнила Дончића

Кошарка

НБА папрено казнила Дончића

14 ч

0
Жријеб Лакташи

Кошарка

Јуниорска лига шампиона стиже у Лакташе: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

14 ч

0
Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

Кошарка

Исписује историју: Још један рекорд Николе Јокића

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner