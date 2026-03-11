Чудо у НБА лиги: Бем Адебајо дао 83 поена

Аутор:АТВ
Амерички кошаркаш Бем Адебајо постигао је претходне ноћи 83 поена у нестварној побједи Мајамија против Вашингтона 150:129.
Да, добро сте прочитали, није у питању грешка, Адебајо је заиста постигао 83 поена и постао је други најбољи стријелац у историји НБА лиге, одмах иза Вилта Чемберлена који је на једном мечу дао 100.
Адебајо је на изненађење свих постао први кошаркаш који је оборио рекорд Кобија Брајанта, покојног кошаркаша Лејкерса који је прије 20 година, на мечу против Торонта, постигао 81 поен и нико од тада није успио да му приђе, камоли да му сруши рекорд.
Играо је 42 минута против Визардса и за то вријеме је убацио 20 од 43 шута из игре. Погодио је седам тројки (из 22 покушаја), а вјеровали или не - Вашингтон га је послао на линију за слободна бацања чак 43 пута. Одатле је Адебајо био прецизан 36 пута.
Такође, у овој историјској утакмици имао је и девет скокова, три асистенције, двије украдене лопте и две блокаде, а то су све изблиза могли да гледају и српски репрезентативци Тристан Вукчевић (који је играо шест минута за Визардсе) и Никола Јовић (повријеђен).
"Ово је луд моменат за мене... Вилт, ја, па Коби звучи невјероватно лудо", рекао је Адебајо коме је прије овог меча рекорд каријере био 41 поен, што ће рећи да је дуплирао свој најбољи резултат у утакмици каква се сигурно неће више поновити у његовој каријери.
Вилт Чемберлен - 100 поена (1962. године)
Бем Адебајо - 83
Коби Брајант - 81
Вилт Чемберлен 78
Вилт Чемберлен, Дејвид Томпсон, Лука Дончић - 73
Вилт Чемберлен - 72
Елџин Бејлор, Дејвид Робинсон, Донован Мичел, Демијан Лилард - 71
Вилт Чемберлен, Девин Букер, Џоел Ембид - 70
Мајкл Џордан - 69
