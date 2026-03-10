Logo
Large banner

Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Аутор:

АТВ

10.03.2026

07:24

Коментари:

0
Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч
Фото: Tanjug / AP / Gerald Leong

Српски кошаркаш Никола Јокић био је надомак сензационалне побједе Денвера на гостовању Оклахоми, међутим након што је Сомборац постигао четири поена у једном нападу за изједначење, узвратио му је Шеј Гилџес-Александер и тројком на двије секунде до краја донио је побједу Тандерима - 129:126.

Гледали смо заиста сјајан меч са спектакуларном завршницом, а нажалост и овога пута у дуелу Оклахоме и Денвера видјели смо неспортски потез Луа Дорта који је опет ударио Николу Јокића.

Јокић Никола НБА

Кошарка

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Прије неколико дана му је подметнуо ногу, док је овога пута "истурио лакат" док је постављао блок, тако да је Јокић пао на паркет и ухватио се за лице, док се Канађанин правио да се ништа није догодило. Срећом, постоје успорени снимци и судије су брзо и лако могле да утврде да се ради о неспортском потезу.

Изгледа да ово није довољно и НБА лига ће морати да пронађе друге начине да заштити Николу Јокића од играча попут Луа Дорта који не презају ни од чега, само да вас зауставе - па макар и по цијену намјерног повређивања

.

Није овај потез додуше много пореметио Николу Јокића који је сусрет завршио са 32 поена (12/19 из игре), 14 скокова и 13 асистенција, као и једном блокадом. Уз њега је заиста одличан био Тим Хардавеј са 28, повратник Арон Гордон је убацио 23, а Џамал Мареј још 21 поен, уз слабе проценте шута.

Никола Јокић

Кошарка

Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

Што се тиче Оклахоме, Шеј Гилџес-Александер је убацио 35 поена, имао је 15 асистенција и девет скокова, па је тако изједначио рекорд Вилта Чемберлена са 125 мечева у низу са минимум 20 поена.

Уз њега је врхунски меч одиграо центар Џејлин Вилијамс са 29 поена и 12 скокова, а Аџеј Мичел је додао 24, преноси Мондо.

НБА резултати 10. март

Кливленд - Филаделфија 115:101

Бруклин - Мемфис 126:115

Оклахома - Денвер 129:126

Јута - Голден Стејт 119-116

Л.А. Клиперс - Њујорк 126:118

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

Лу Дорт

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никола Јокић-Денвер

Кошарка

Прљави потези у НБА: Умало избила туча, Јокић реаговао

1 седм

0
Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

Кошарка

Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

1 седм

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић спасио Денвер, Мареј убацио 45 поена

1 седм

0
Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

Кошарка

Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

1 седм

0

Више из рубрике

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Кошарка

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

1 ч

0
Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Кошарка

Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

23 ч

0
Партизан понизио Босну усред Сарајева

Кошарка

Партизан понизио Босну усред Сарајева

1 д

0
Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

Кошарка

Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

08

05

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

08

04

"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

08

00

Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

07

51

Пјевачица трудна заробљена на Тајланду: Упали смо у финансијску рупицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner