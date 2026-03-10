Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Аутор:АТВ
10.03.2026
07:24
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Јокић био је надомак сензационалне побједе Денвера на гостовању Оклахоми, међутим након што је Сомборац постигао четири поена у једном нападу за изједначење, узвратио му је Шеј Гилџес-Александер и тројком на двије секунде до краја донио је побједу Тандерима - 129:126.
Гледали смо заиста сјајан меч са спектакуларном завршницом, а нажалост и овога пута у дуелу Оклахоме и Денвера видјели смо неспортски потез Луа Дорта који је опет ударио Николу Јокића.
Кошарка
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година
Прије неколико дана му је подметнуо ногу, док је овога пута "истурио лакат" док је постављао блок, тако да је Јокић пао на паркет и ухватио се за лице, док се Канађанин правио да се ништа није догодило. Срећом, постоје успорени снимци и судије су брзо и лако могле да утврде да се ради о неспортском потезу.
OKC commentator accusing Jokic of flopping on the Lu Dort flagrant got me IN TEARS — Hater Report (@HaterReport) March 10, 2026
“Are you kidding me…He didn’t even get hit in the face! Take a look at this folks, I gotta show it to ya.”
Replay CLEARLY shows Dort hitting Jokic in the face and there is COMPLETE SILENCE 😂🤣 https://t.co/lEVC2hjV0K pic.twitter.com/SguLc1TS8t
Изгледа да ово није довољно и НБА лига ће морати да пронађе друге начине да заштити Николу Јокића од играча попут Луа Дорта који не презају ни од чега, само да вас зауставе - па макар и по цијену намјерног повређивања
Lu Dort what is the reason pic.twitter.com/rAOlrNcBKe— Tatiana (@Tatianaclinares) March 10, 2026
.
Није овај потез додуше много пореметио Николу Јокића који је сусрет завршио са 32 поена (12/19 из игре), 14 скокова и 13 асистенција, као и једном блокадом. Уз њега је заиста одличан био Тим Хардавеј са 28, повратник Арон Гордон је убацио 23, а Џамал Мареј још 21 поен, уз слабе проценте шута.
Кошарка
Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети
Што се тиче Оклахоме, Шеј Гилџес-Александер је убацио 35 поена, имао је 15 асистенција и девет скокова, па је тако изједначио рекорд Вилта Чемберлена са 125 мечева у низу са минимум 20 поена.
Уз њега је врхунски меч одиграо центар Џејлин Вилијамс са 29 поена и 12 скокова, а Аџеј Мичел је додао 24, преноси Мондо.
Кливленд - Филаделфија 115:101
Бруклин - Мемфис 126:115
Оклахома - Денвер 129:126
Јута - Голден Стејт 119-116
Л.А. Клиперс - Њујорк 126:118
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Тренутно на програму