Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

28.02.2026

11:35

Медији брује о инциденту гд‌је је у главној улози био Никола Јокић.

Јокић је кренуо у напад, а Канађанин Лу Дорт је намјерно ушао Србину у линију кретања и подметнуо му кук.

Он се кратко осврнуо на тај инцидент.

"То је што је, нећу много да коментаришем. То је био беспотребан потез и непотребна реакција. Мислим да такве ствари не треба да се дешавају у кошарци. Нема им места на паркету. Био је то његов беспотребан потез и моја непотребна реакција", каже Јокић.

Никола Јокић-Денвер

Кошарка

Прљави потези у НБА: Умало избила туча, Јокић реаговао

Након тога осврнуо се и на саму утакмицу.

"Мислим да је био добар и последњи шут који смо узели. Они су постигли осам поена у продужетку из транзиције, а ми смо мислили да неће толико да трче, али Џо је имао две тројке из угла и Валас је имао једно полагање... Ми нисмо могли да погодимо ништа на крају утакмице и на крају продужетка и то је одлучило", јасан је Никола.

Никола Јокић

Денвер

