Огласио се Никола Јокић послије инцидента на утакмици

28.02.2026
Медији брује о инциденту гдје је у главној улози био Никола Јокић.
Јокић је кренуо у напад, а Канађанин Лу Дорт је намјерно ушао Србину у линију кретања и подметнуо му кук.
Он се кратко осврнуо на тај инцидент.
"То је што је, нећу много да коментаришем. То је био беспотребан потез и непотребна реакција. Мислим да такве ствари не треба да се дешавају у кошарци. Нема им места на паркету. Био је то његов беспотребан потез и моја непотребна реакција", каже Јокић.
Кошарка
Након тога осврнуо се и на саму утакмицу.
"Мислим да је био добар и последњи шут који смо узели. Они су постигли осам поена у продужетку из транзиције, а ми смо мислили да неће толико да трче, али Џо је имао две тројке из угла и Валас је имао једно полагање... Ми нисмо могли да погодимо ништа на крају утакмице и на крају продужетка и то је одлучило", јасан је Никола.
Another angle of Lu Dort's trip: https://t.co/qDwyDvXR1p pic.twitter.com/dPvJiKTkvT— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2026
