Звезда прекинула лошу традицију, Обрадовић "Имали смо проблема"...

Спутник Србија

26.02.2026

13:47

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Црвене звезде савладали су Ефес, а Саша Обрадовић, тренер црвено-белих, открио је да се плашио исхода због физичке спреме играча, због чега је на крају био посебно задовољан када је ријеч о резултату.

Била је Црвена звезда фаворит против Ефеса и оправдала је ту улогу, а Саша Обрадовић изнио је прве импресије меча на конференцији.

„Веома сам срећан због побједе. Били смо у тешким околностима када је у питању физичка спрема играча који су играли у Купу. Имали смо проблема са флуидношћу напада, али смо нашли ритам у четвртој четвртини и јако сам срећан“, истакао је Обрадовић.

Први пут послије пуних девет година црвено-бијели побиједили су у првом мечу послије Купа.

„Први је разлог што смо освојили, па је било мало еуфорије, па онда и емотивно пражњење. А остали играчи сами су тренирали и представљало је проблем поновно сједињавање и поновно тражење хемије. Али опет као много пута прије тога нашли смо начин у четвртој четвртини и дошли до значајне победе“, истакао је тренер Звезде.

Џерад Батлер предводио је црвено-беле са 21 поеном.

Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

„Ни мени понекад није јасно како човјек даје кошеве, са каквом лакоћом. Тренирао сам јако талентоване играче, али Батлер је, чак и на мали узорак, увијек продуктиван. Чак и када ти се чини да је психички пао, увијек је ту“, рекао је српски стручњак.

Послије побједе Црвена звезда дошла је до скора од 17 побједа и 12 пораза чиме дијели шесто мјесто са Барселоном и Жалгирисом који имају исте бројке.

(спутњик србија)

