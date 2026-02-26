Звезда прекинула лошу традицију, Обрадовић "Имали смо проблема"...

Извор:
Кошаркаши Црвене звезде савладали су Ефес, а Саша Обрадовић, тренер црвено-белих, открио је да се плашио исхода због физичке спреме играча, због чега је на крају био посебно задовољан када је ријеч о резултату.
Била је Црвена звезда фаворит против Ефеса и оправдала је ту улогу, а Саша Обрадовић изнио је прве импресије меча на конференцији.
„Веома сам срећан због побједе. Били смо у тешким околностима када је у питању физичка спрема играча који су играли у Купу. Имали смо проблема са флуидношћу напада, али смо нашли ритам у четвртој четвртини и јако сам срећан“, истакао је Обрадовић.
Први пут послије пуних девет година црвено-бијели побиједили су у првом мечу послије Купа.
„Први је разлог што смо освојили, па је било мало еуфорије, па онда и емотивно пражњење. А остали играчи сами су тренирали и представљало је проблем поновно сједињавање и поновно тражење хемије. Али опет као много пута прије тога нашли смо начин у четвртој четвртини и дошли до значајне победе“, истакао је тренер Звезде.
Џерад Батлер предводио је црвено-беле са 21 поеном.
„Ни мени понекад није јасно како човјек даје кошеве, са каквом лакоћом. Тренирао сам јако талентоване играче, али Батлер је, чак и на мали узорак, увијек продуктиван. Чак и када ти се чини да је психички пао, увијек је ту“, рекао је српски стручњак.
Послије побједе Црвена звезда дошла је до скора од 17 побједа и 12 пораза чиме дијели шесто мјесто са Барселоном и Жалгирисом који имају исте бројке.
