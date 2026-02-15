Logo
Игокеа показала зубе, али Звезда однијела побједу

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Игокее поражени су од Црвене звезде 94:84 у првој утакмици ТОП8 фазе АБА лиге.

Одиграла је Игокеа добро три четвртине, држала се у егалу. Међутим, последњих десет минута црвено-бијели отварају серијом 12:2.

Игоси су лошим одлукама дозволили противнику да се одлијепи и на крају слави двоцифреном разликом. Најефикаснији у побједничком тиму био је Батлер са 18 поена.

Код Игокее Пјер-Луис је постигао поен више. По 11 су убацили Милосављевић и Рори.

Тренер Игокее Ненад Стефановић након утакмице није имао шта да замјери својим момцима.

"Честитам Звезди на заслуженој побједи. Уз наш добар отпор мислим да су контролисали меч 40 минута и да је негдје њихов индивидуални квалитет и организованост коју имају у нападу пресудила. Ја сам јако задовољан како смо ми одиграли. Мислим да смо у овом моменту без Гавриловића и Поповића, који су јако значајни играчи за нас, изгурали неких 35 минута. Добра утакмица за моје момке. Били смо оптерећени фауловима, али немам шта да им замјерим. Двадесет асистенција, добра контрола изгубљених лопти, само девет. Та превага у скоку је била доста значајна. Хвала и тренеру Обрадовићу на лијепим ријечима на крају утакмице. Мислим да сваком младом тренеру то значи. Желим Звезди све најбоље и видимо се на реваншу у Лакташима", поручио је Стефановић.

У 21 час састају се Партизан и Будућност.

