Обрадовић: „Пали смо на малим стварима“

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић рекао је послије неуспjеха у мечу против Олимпијакоса (92:86) да у оваквом поразу не може да буде разочаран и истакао да је његова екипа пропустила шансу да победи.
„Честитам Олимпијакосу. Имали смо своје шансе. На крају смо промашили отворене шутеве. Они су погодили неке тешке шутеве. Пали смо на малим стварима током меча. Индивидуална тактика на њиховим шутерима. Дозволили смо лаке шутеве, а они имају најбоље шутере. Промашивали смо бацања. Ово је тим за Фајнал-фор и ако правите мале грешке, они то кажњавају. На крају смо промашили отворене шутеве за три поена и пропустили шансу да побједимо овај меч“, рекао је Обрадовић на конференцији за медије.
Грчки новинар је констатовао да су претходни мечеви између два братска клуба били „више пријатељски“.
„Не знам како је то било раније, иако гледам утакмице. За мене нема пријатељства када почне меч. Братство или не, желимо да побједимо у свакој утакмици. Показали смо добар карактер. Срећан сам због тога. У оваквом поразу не можеш да будеш разочаран. Морамо да имамо исти приступ и у мечевима који следе. Желим срећу Олимпијакосу. Из оваквих утакмица морамо да учимо да правимо мање грешака како бисмо отишли на још већи ниво“, подвукао је Обрадовић.
