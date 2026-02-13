Logo
Large banner

Обрадовић: „Пали смо на малим стварима“

Извор:

Спутник Србија

13.02.2026

09:17

Коментари:

0
Обрадовић: „Пали смо на малим стварима“

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић рекао је послије неуспjеха у мечу против Олимпијакоса (92:86) да у оваквом поразу не може да буде разочаран и истакао да је његова екипа пропустила шансу да победи.

„Честитам Олимпијакосу. Имали смо своје шансе. На крају смо промашили отворене шутеве. Они су погодили неке тешке шутеве. Пали смо на малим стварима током меча. Индивидуална тактика на њиховим шутерима. Дозволили смо лаке шутеве, а они имају најбоље шутере. Промашивали смо бацања. Ово је тим за Фајнал-фор и ако правите мале грешке, они то кажњавају. На крају смо промашили отворене шутеве за три поена и пропустили шансу да побједимо овај меч“, рекао је Обрадовић на конференцији за медије.

Обрадовић Саша

Кошарка

Обрадовић: Очекује нас јако тешка утакмица у Подгорици

Грчки новинар је констатовао да су претходни мечеви између два братска клуба били „више пријатељски“.

„Не знам како је то било раније, иако гледам утакмице. За мене нема пријатељства када почне меч. Братство или не, желимо да побједимо у свакој утакмици. Показали смо добар карактер. Срећан сам због тога. У оваквом поразу не можеш да будеш разочаран. Морамо да имамо исти приступ и у мечевима који следе. Желим срећу Олимпијакосу. Из оваквих утакмица морамо да учимо да правимо мање грешака како бисмо отишли на још већи ниво“, подвукао је Обрадовић.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Saša Obradović

КК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bogoljub markovic zakucavanje video mega crvena zvezda

Кошарка

Ово је спорно закуцавање: "Неко ће руку сломити Богољубу Марковићу због тога"

1 седм

0
Ko je bogoljub markovic kako igra gdje igra nba aba liga crvena zvezda

Кошарка

Каква игра Богољуба Марковића: "Неко ће руку да му сломи"

1 седм

0
Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Кошарка

Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

2 мј

0
Обрадовић саопштио добре вијести за Звезду уочи дербија са Партизаном

Кошарка

Обрадовић саопштио добре вијести за Звезду уочи дербија са Партизаном

2 мј

0

Више из рубрике

"Злочин против кошарке, много нас краду судије": Хаос на мрежама послије пораза Звезде у Пиреју

Кошарка

"Злочин против кошарке, много нас краду судије": Хаос на мрежама послије пораза Звезде у Пиреју

5 ч

0
Херој: Никола Топић побиједио рак, па заиграо у НБА лиги! Цијела хала на ногама због Србина

Кошарка

Херој: Никола Топић побиједио рак, па заиграо у НБА лиги! Цијела хала на ногама због Србина

5 ч

0
Тарик Хреља кошаркаш

Кошарка

Сјајна партија Тарика Хреље за нови тријумф Студента

14 ч

0
Нови пораз Црвене звезде у Евролиги

Кошарка

Нови пораз Црвене звезде у Евролиги

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

12

34

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner