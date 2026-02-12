Нови пораз Црвене звезде у Евролиги

Извор:
АТВ
12.02.2026
22:27
Кошаркаши Црвене звезде поражени су на гостовању Олимпијакосу резултатом 92:86 у мечу 28. кола Евролиге.
Гледали смо меч са доста брзим темпом и доста поена на обје стране, па је било јасно да ће одбрана на крају пресудити. Био је ово меч "серија", пошто су и једни и други играли на тај начин да смо гледали по доста поена у низу.
Доста тројки смо видели на обје стране, а изненађујуће је било и то што Никола Милутинов није имао баш никакву предност у односу на Џоела Боломбоја, Ебуку Изундуа и прије свега Донатаса Мотиејунаса, који је играо одлично.
Сам почетак меча показао је да Звезда може равноправно да се носи са Олимпијакосом, пошто је водила у неколико наврата и са два посједа предности, али су Пирејци успјели да се распуцају на самом крају и да поведу пред крај прве дионице. Грци су имали +4 послије десет минута.
У другој дионици све је кренуло низбрдо за Звезду већ у првих 40 секунди. Ушао је на терен Еван Фурније, погодио двије тројке и одлепио експресно Олимпијакос на +10.
Међутим, након тога је дошло до буђења Звезде и то у моментима када је Олимпијакос пријетио да преломи овај меч и оде на превелику разлику. Она је износила и 14 поена у једном моменту, али је захваљујући одличној игри београдских црвено-бијелих у завршници она пала на само четири поена на великом одмору - 49:45.
Трећа дионица била је права клацкалица. Звезда је имала велики број шанси да чак и преокрене овај меч у своју корист, али је Олимпијакос сваки пут на неки начин успијевао да се одлијепи. Било је ту и доста нервозе на обје стране, прекршаја на све стране.
На крају, имали смо доста драме пред завршну дионицу, јер су само четири поена дијелила двије екипе пред посљедњу четвртину.
Олимпијакос је и тамо у једном моменту отишао на чак +9, али је Звезда агресивном одбраном успјела да се врати на само четири поена минуса на четири минута до краја утакмице. Џордан Нвора се тада коначно вратио на паркет.
И Звезда је опет успјела да угрози Олимпијакос. Пришла је на само на четири поена минуса на око 80 секунди до краја овог меча. Услиједила је одлука судије Шефија Шемеша да на четири поена предности за Пирејце досуди и посјед за њих након промашене тројке Милера Мекинтајера.
То је на неки начин "убило" Звезду, јер је Везенков постигао тројку, тако да је тиме фактички ријешио овај меч и донио 18. тријумф Пирејцима, док је Звезда сада пала на 16-12.
