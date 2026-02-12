"Јокић хоће да побјегне одатле": Нови хит снимак Сомборца, погледаће га милиони

Извор:
Мондо.рс
12.02.2026
07:47
Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је претходне ноћи одличан меч за Денвер и водио је своју екипу до побједе 122:116, што је била и посљедња утакмица пред Ол-стар викенд који се игра у Лос Анђелесу.
Тим поводом пред меч са Мемфисом услиједила је и церемонија на којој је Јокић требало да позира неколико секунди заједно са својим саиграчем Џамалом Марејом - коме ће ово бити први наступ на Ол-стару - с тим да Сомборцу заиста није било до таквих обавеза. Зато је све покушао да збрза...
На снимку који ће сигурно ускоро постати виралан на друштвеним мрежама видјели смо да је Јокић покушао да "збрише" послије прве фотографије, али је онда невољно морао да се врати и настави да се смијеши за камере.
Lol Jokic trying to leave his pregame All Star selection ceremony early pic.twitter.com/h9XagBLUAa— RG 📷 (@RyanGreeneDNVR) February 12, 2026
Добра ствар за њега је да ће Денвер до 20. фебруара бити без утакмица, али Јокић неће бити без обавеза јер путује у Калифорнију овог викенда и тамо га чека оно што најмање воли од свега - дружења са медијима, дружења са другим кошаркашима, утакмица ревијалног типа.
Иако најбољи играч у НБА лиги, одавно се не труди на њима, па тако га ни нови формат - Свијет против САД - неће претјерано узбудити и знамо већ да неће уложити труд да добије његова екипа.
