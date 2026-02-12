Logo
Large banner

"Јокић хоће да побјегне одатле": Нови хит снимак Сомборца, погледаће га милиони

Извор:

Мондо.рс

12.02.2026

07:47

Коментари:

0
"Јокић хоће да побјегне одатле": Нови хит снимак Сомборца, погледаће га милиони
Фото: Printscreen/X

Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је претходне ноћи одличан меч за Денвер и водио је своју екипу до побједе 122:116, што је била и посљедња утакмица пред Ол-стар викенд који се игра у Лос Анђелесу.

Тим поводом пред меч са Мемфисом услиједила је и церемонија на којој је Јокић требало да позира неколико секунди заједно са својим саиграчем Џамалом Марејом - коме ће ово бити први наступ на Ол-стару - с тим да Сомборцу заиста није било до таквих обавеза. Зато је све покушао да збрза...

На снимку који ће сигурно ускоро постати виралан на друштвеним мрежама видјели смо да је Јокић покушао да "збрише" послије прве фотографије, али је онда невољно морао да се врати и настави да се смијеши за камере.

Добра ствар за њега је да ће Денвер до 20. фебруара бити без утакмица, али Јокић неће бити без обавеза јер путује у Калифорнију овог викенда и тамо га чека оно што најмање воли од свега - дружења са медијима, дружења са другим кошаркашима, утакмица ревијалног типа.

Иако најбољи играч у НБА лиги, одавно се не труди на њима, па тако га ни нови формат - Свијет против САД - неће претјерано узбудити и знамо већ да неће уложити труд да добије његова екипа.

Подијели:

Таг :

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

Наука и технологија

Бушилица стара 5.300 година показала да је алат у Египту коришћен много раније него што се мислило

2 ч

0
Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

Свијет

Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

3 ч

0
Судбина Марин Ле Пен у рукама суда: Пресуда 7. јула

Свијет

Судбина Марин Ле Пен у рукама суда: Пресуда 7. јула

3 ч

0
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Друштво

Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

3 ч

0

Више из рубрике

Јокић показао зашто је најбољи кошаркаш на свијету

Кошарка

Јокић показао зашто је најбољи кошаркаш на свијету

3 ч

0
Какав ударац за Леброна Џејмса: Крај невјероватне серије која је трајала двије деценије

Кошарка

Какав ударац за Леброна Џејмса: Крај невјероватне серије која је трајала двије деценије

1 д

0
Храбри Топић заблистао – из Оклахоме тврде: Сви смо уз Николу, имамо план!

Кошарка

Храбри Топић заблистао – из Оклахоме тврде: Сви смо уз Николу, имамо план!

1 д

0
Хоће ли Србија бити у НБА Европи?

Кошарка

Хоће ли Србија бити у НБА Европи?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner