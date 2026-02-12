Поклопцем шахта разбијао излог на радњи у Зеници

Извор:
12.02.2026
Засад неименовани мушкарац данас је поклопцем шахта разбијао излог на радњи у улици Реиса Чаушевића у Зеници.
Након обављеног посла, поклопац шахта је "уредно" вратио на мјесто одакле га је "посудио".
Убрзо се зачула сирена полицијског возила, а очевици, који су редакцији Зеницаблог послали снимак овог несвакидашњег догађаја, кажу да је полиција врло брзо започела увиђај.
Више информација, укључујући и то да ли је починилац приведен, као и мотив, требали би бити познати накнадно.
