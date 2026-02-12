Logo
Large banner

Поклопцем шахта разбијао излог на радњи у Зеници

Извор:

АТВ

12.02.2026

09:10

Коментари:

0
шахтом разбијао излог
Фото: Zenicablog

Засад неименовани мушкарац данас је поклопцем шахта разбијао излог на радњи у улици Реиса Чаушевића у Зеници.

Након обављеног посла, поклопац шахта је "уредно" вратио на мјесто одакле га је "посудио".

Убрзо се зачула сирена полицијског возила, а очевици, који су редакцији Зеницаблог послали снимак овог несвакидашњег догађаја, кажу да је полиција врло брзо започела увиђај.

Више информација, укључујући и то да ли је починилац приведен, као и мотив, требали би бити познати накнадно.

Подијели:

Тагови :

šaht

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хоћемо ли ове године имати Бабине хуке: Како су настале и ко је заправо била баба Марта

Друштво

Хоћемо ли ове године имати Бабине хуке: Како су настале и ко је заправо била баба Марта

1 ч

0
Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

Регион

Велика акција УСКОК-а: Ухапшен градоначелник Нове Градишке?

1 ч

1
Сви остали у чуду када су видјели Јокићеву десну руку

Кошарка

Сви остали у чуду када су видјели Јокићеву десну руку

2 ч

0
Професор Дејвид Гелернтер

Свијет

Професор препоручио студенткињу Епстину: "Згодна мала плавуша"

1 ч

0

Више из рубрике

Хоћемо ли ове године имати Бабине хуке: Како су настале и ко је заправо била баба Марта

Друштво

Хоћемо ли ове године имати Бабине хуке: Како су настале и ко је заправо била баба Марта

1 ч

0
Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

Друштво

Доносимо цијене са бањалучке "Тржнице"

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 18 беба

2 ч

0
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Друштво

Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner