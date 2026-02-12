Logo
Данас славимо три велика учитеља који су постали симбол јединства вјере

Телеграф

12.02.2026

Српска православна црква (СПЦ) данас слави Света три јерарха, празник посвећен васељенским хришћанским учитељима - Василију Великом, Григорију Богослову и Јовану Златоустом, чија су обједињена теолошка учења обиљежила византијску цркву 11. вијека и усмјерила православно богословље.

Три васељенска учитеља, који су својим умом, образовањем и начином проповедања хришћанства превазишли своје савременике и које је Црква сврстала у ред светих, били су тема великих богословских спорова и расправе у народу, који су окончани 1084. године установљењем заједничког празника, у вријеме цара Алексија Комнена.

У јавним богословским расправама једни су уздизали Василија због чистоте и храбрости, други Григорија због недостижне висине у богословљу, а трећи Златоустог због чудесне слаткоречивости и јасноће у проповедању хришћанске вјере.

Њихове присталице су се називали Василијани, Григоријани и Јованити.

Према предању, спор је ријешен када су се светитељи јавили у сну епископу евхаирском Јовану, прво сваки засебно, а потом заједно, поручивши му да су "једно у бога", да у њима нема ништа противречно и савјетујући га да им напише заједничку литургију и одреди заједнички празник.

Према канону СПЦ, овај празник спада у заповедне због значаја за свеукупно хришћанско учење.

Света три јерарха славе се увијек 12. фебруара по Грегоријанском, односно 30. јануара по Јулијанском и богослужбеном календару СПЦ.

Друштво

Вјерује се да ће вам се гријеси опростити ако изговорите ову молитву!

У православним храмовима тада се служе литургије у славу светитеља који су заузели високо мјесто у историји хришћанске цркве.

На овај празник СПЦ слави светог Василија Великог као реторичара, филозофа и писца светих литургија које се служе 10 пута годишње на велике православне празнике.

Свети Григорије Богослов се прославља као епископ у Цариграду, а 12 година је управљао црквом утврђујући православље, док је свети Јован Златоусти, као велики бесједник и тумач Светог писма, својом речитошћу и јасноћом мисли превазишао све грчке реторичаре.

Света три јерарха прослављају сви православци, јер они уживају велико поштовање у српском народу гдје су од давнине еснафска слава металаца, а православни грчки народ их сматра не само црквеним већ и националним и школским празником.

Сваки од ових светитеља празнује се посебно у мјесецу јануару - свети Василије Велики 1, свети Георгије Богослов 25, а свети Јован Златоусти 27. јануара по јулијанском календару који поштује СПЦ, а овај заједнички празник установљен је у XИ вијеку за врјиеме цара Алексија Комнена.

(телеграф)

светац

Црква

