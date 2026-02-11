Logo
Непоткупљив, није хтио да се одрекне вјере, па бачен лавовима: Данас славимо Светог Игњатија Богоносца

Телеграф

11.02.2026

Непоткупљив, није хтио да се одрекне вјере, па бачен лавовима: Данас славимо Светог Игњатија Богоносца
Фото: Pixabay

Вјерници Српске православне цркве данас славе пренос моштију Светог Игњатија Богоносца.

Овога дана се празнује пренос његових моштију из Рима, гдје је мученички пострадао, у Антиохију, гдје је раније био архијереј. Када је Свети Игњатије био позван у Рим, да пред царем Трајаном одговара за своју вјеру, на том дугом путу пратило га је неколико грађана из Антиохије, побуђени на то великом љубављу према свом архипастиру.

Светитељ Божји, пошто се никако није хтио одрећи Христове вјере презревши сва ласкања и обећања цара Трајана, био је осуђен на смрт и бачен у арену пред звери. Звери су га растргле и он је предао своју душу Богу. Његове посљедње ријечи биле су: "Оставите ме да будем храна звијерима, преко којих се може достићи Бог. Пшеница сам Божија, и мељем се зубима звијери, да се нађем чист хлеб Христу.“

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Вјерује се да ће вам се гријеси опростити ако изговорите ову молитву!

Његови пратиоци прикупили су његове кости, пренели их у Антиохију и сахранили. Али када су Персијанци заузели Антиохију у 6. вијеку мошти светог Игњатија поново су се вратиле из Антиохије у Рим, гдје се и сада налазе у Цркви Светог Климента.

Тропар (глас 4):

Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Игњатије: Моли Христа Бога да спасе душе наше.

(телеграф)

светац

Црква

Коментари (0)
