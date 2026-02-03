Тишина која отима - прича о земљи коју нико не брани

Аутор:Весна Азић
03.02.2026
19:21
Коментари:0
Не руше крстове, него их прецртавају у земљишним књигама. Не долазе ноћу са лампама и багерима. Причу завршавају дању са печатом и потписом у канцеларијама.
Народ гледа своја дворишта, гробља и старе путеве, а они у тишини помјерају границе. Данас уписана на „државу", сутра можда, тамо нечија туђа земља. Све чешћи уписи српске земље у Федерацији БиХ на „државу" не изгледају као грешка у папирима, већ као образац. Тих и стрпљив. Процес у којем се народ не истјерује него заборавља. На удару није само имовина СПЦ. Одузимање пријети и физичким лицима. На простору Федерациије још је 450 хиљада Срба који су власници имовине, кажу из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији. Позивају их да се јаве и руку спаса пронађу у Канцеларији за бесплатну правну помоћ.
,,Да им се помогне у дијелу, да им се пронађе парцела, пошаље захтијев Суду, катастру, да се тражи скица. Ако ’фали земље, да се тражи историјат. Ја ћу дати само једна примјер. Дошло Максим, син Ристе у Врапчићима. Има око 30 дулума земље, што је у катастру уписано на њега, а кад су извршили хармонизацију, све су уписали на државу 1/1’’, каже Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Својим тијелима у селу Кути код Мостара мјештани бране приватну имовину од деминера које је ангажовао страни инвеститор. Кажу, све с планом да се на брду Зукуља отвори каменолом. Пут којим би тешке машине прошле води преко приватних посједа. За мјештане, није ово само пут. Посљедња је то линија одбране.
,,Не можеш људима да објасниш да не може преко приватног имања пут да се користи. Они тврде да је то приватно имање, пут, некада исплаћено. То никоме није исплаћено. Знају се и сада катастарске честице и то у папирима и сад стоји да су и сада посједници приватници. Људи одавде, мјештани људи'', рекао је Љубиша Лозо, село Кути.
На удару нису само СПЦ и физичка лица. Забрана располагања државном имовином, коју је наметнуо високи представник у БиХ, спорна је и за привреднике и локалне заједнице, став је Драгана Човића. Шмита позива и да повуче спорни закон.
,,С те стране, ја бих предложио да ми направимо притисак на особу која је наметнула ова привремена рјешења да их повуче, да осигура да наше господарство може нормално радити и развијати се’’, каже Драган Човић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПСБиХ.
Најближи је ово одраз БиХ као недовршене државе и подијељеног друштва. Имовина је материја ентитета и аката ниже правне снаге, каже професор Уставног права. Вјерске заједнице и појединци мају право на посједовање и слободно располагање својом имовином.
,,И нема суда који може судити другачије него о заштити имовине у овом случају СПЦ. И ако буде требало ићи у заштиту ових права пред Европски суд за људска права. Правда и право у овом случају су на страни СПЦ’’, рекао је Миле Дмичић, професор Уставног права.
Све ово заједно не изгледа као низ неповезаних инцидената. Више личи на слагалицу у којој се комади полако уклапају; црква, гробље, њива, пут. Није ово прича само о вјерским објектима и имовини. Прича је ово о томе како се људи полако претварају у госте на сопственој земљи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
8 ч0
Република Српска
9 ч3
Република Српска
10 ч5
Република Српска
11 ч10
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму