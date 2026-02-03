Logo
Large banner

Ковачевић: Додик позиционирао Српску који одлучује, Конаковић БиХ као објекта о којем други одлучују

03.02.2026

13:10

Коментари:

10
Ковачевић: Додик позиционирао Српску који одлучује, Конаковић БиХ као објекта о којем други одлучују
Фото: АТВ БЛ

Званичници Републике Српске су само у посљедњих седам дана одржали званичне билатералне састанке са предсједником, премијером, предсједником Парламента и министром иностраних послова Израела, премијером Мађарске, предсједником Србије и министром трговине и једним од најближих сарадника предсједника САД Доналда Трампа, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"То сасвим јасно говори о томе колико је Република Српска тренутно препозната и уважена", објавио је Ковачевић на "Иксу" коментаришући најновије Конаковићеве медијске иступе у којима се поново обрушио на руководство Републике Српске и лидера СНСД-а Милорада Додика.

С друге стране, додао је он, министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић је у истом периоду успио одржати један састанак, са представником бошњачке заједнице из Сјеверне Македоније.

"Колико год да су се у Сарајеву трудили да буде другачије, Милорад Додик је очигледно успио Републику Српску позиционирати као субјекта политике који одлучује, док је једини резултат Конаковића и Сарајева тај да је БиХ ништа више од објекта политике о којем одлучују други. И одлучиваћемо", објавио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (10)
Large banner

Више из рубрике

Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Република Српска

Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

12 ч

2
АТВ

Република Српска

Жупљанин: Циљано опструисање поступка против Дудаковића

12 ч

0
Денис Шулић нашао нови посао

Република Српска

Денис Шулић нашао нови посао

12 ч

0
Робан Хлобен

Република Српска

Минић са амбасадором Словачке у БиХ: Српска опредијељена за спровођење реформских активности

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner