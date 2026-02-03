Ковачевић: Додик позиционирао Српску који одлучује, Конаковић БиХ као објекта о којем други одлучују

03.02.2026
13:10
Коментари:10
Званичници Републике Српске су само у посљедњих седам дана одржали званичне билатералне састанке са предсједником, премијером, предсједником Парламента и министром иностраних послова Израела, премијером Мађарске, предсједником Србије и министром трговине и једним од најближих сарадника предсједника САД Доналда Трампа, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"То сасвим јасно говори о томе колико је Република Српска тренутно препозната и уважена", објавио је Ковачевић на "Иксу" коментаришући најновије Конаковићеве медијске иступе у којима се поново обрушио на руководство Републике Српске и лидера СНСД-а Милорада Додика.
С друге стране, додао је он, министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић је у истом периоду успио одржати један састанак, са представником бошњачке заједнице из Сјеверне Македоније.
"Колико год да су се у Сарајеву трудили да буде другачије, Милорад Додик је очигледно успио Републику Српску позиционирати као субјекта политике који одлучује, док је једини резултат Конаковића и Сарајева тај да је БиХ ништа више од објекта политике о којем одлучују други. И одлучиваћемо", објавио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Званичници Републике Српске су само у посљедњих седам дана одржали званичне билатералне састанке са предсједником, премијером, предсједником Парламента и министром иностраних послова Израела, премијером Мађарске, предсједником Србије и министром трговине и једним од најближих…— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) February 3, 2026
Република Српска
12 ч2
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму