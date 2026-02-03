Жупљанин: Циљано опструисање поступка против Дудаковића

Извор:
Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин сматра да одбрана ратног команданта такозване Армије БиХ Атифа Дудаковића користи сва законом дозвољена средства, што укључује и честа медицинска вјештачења, како би се процес што више одуговлачио.
Жупанин истиче да се у случају "Дудаковић" вјероватно ради о циљаном опструисању поступка и покушају да се избјегне пресуда на начин "да вријеме учини своје".
"Како другачије разумјети чињеницу да је већина Срба прошла кроз цијели процес суђења и дочекала осуђујућу пресуду иако је велики дио њих био изузетно лошег здравственог стања", рекао је Жупљанин Срни.
Жупљанин је навео да се то поготово односи на Србе који су суђени у Хашком трибуналу.
"Нико од њих није имао стручно и професионално лијечење и из Хага су одлазили у мртвачком сандуку или са радикално нарушеним здрављем. То је једнострани приступ у коме су Срби жигосани и често осуђени и прије суђења", нагласио је Жупљанин.
Према његовим ријечима, законом су јасно прописани случајеви могућих застоја у вођењу поступка, међу које спада и здравствено стање оптужених.
"У оваквим случајевима судови поступају, углавном, на начин да се не угрози здравље", рекао је Жупљанин.
Жупљанин је навео да би се налази медицинских вјештачења требали разматрати у склопу ширих спознаја о здравственом стању оптужених, како се не би дешавало да је оптужени оцијењен као неспособан за суђење, а он редовно обавља све друге активности.
Вјештаци медицинске струке сагласни су да бивши командант Петог корпуса такозване Армије БиХ није способан за суђење за злочине почињене над српским народом у Крајини.
Налазе је јуче представио тим вјештака медицинске струке из Тузле на статусној конференцији Суда БиХ.
Тренутно на програму