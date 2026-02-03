Logo
Large banner

Жупљанин: Циљано опструисање поступка против Дудаковића

Извор:

СРНА

03.02.2026

12:17

Коментари:

0
АТВ
Фото: АТВ

Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин сматра да одбрана ратног команданта такозване Армије БиХ Атифа Дудаковића користи сва законом дозвољена средства, што укључује и честа медицинска вјештачења, како би се процес што више одуговлачио.

Жупанин истиче да се у случају "Дудаковић" вјероватно ради о циљаном опструисању поступка и покушају да се избјегне пресуда на начин "да вријеме учини своје".

"Како другачије разумјети чињеницу да је већина Срба прошла кроз цијели процес суђења и дочекала осуђујућу пресуду иако је велики дио њих био изузетно лошег здравственог стања", рекао је Жупљанин Срни.

Жупљанин је навео да се то поготово односи на Србе који су суђени у Хашком трибуналу.

"Нико од њих није имао стручно и професионално лијечење и из Хага су одлазили у мртвачком сандуку или са радикално нарушеним здрављем. То је једнострани приступ у коме су Срби жигосани и често осуђени и прије суђења", нагласио је Жупљанин.

Аманда Кендић

Друштво

Срећан крај потраге: Пронађена Аманда из Велике Кладуше

Према његовим ријечима, законом су јасно прописани случајеви могућих застоја у вођењу поступка, међу које спада и здравствено стање оптужених.

"У оваквим случајевима судови поступају, углавном, на начин да се не угрози здравље", рекао је Жупљанин.

Жупљанин је навео да би се налази медицинских вјештачења требали разматрати у склопу ширих спознаја о здравственом стању оптужених, како се не би дешавало да је оптужени оцијењен као неспособан за суђење, а он редовно обавља све друге активности.

Вјештаци медицинске струке сагласни су да бивши командант Петог корпуса такозване Армије БиХ није способан за суђење за злочине почињене над српским народом у Крајини.

Налазе је јуче представио тим вјештака медицинске струке из Тузле на статусној конференцији Суда БиХ.

Подијели:

Тагови:

Слободан Жупљанин

Atif Dudaković

Суђење

Суд БиХ

zločin nad Srbima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Сцена

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

12 ч

0
Аманда Кендић

Друштво

Срећан крај потраге: Пронађена Аманда из Велике Кладуше

12 ч

0
Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

Занимљивости

Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

12 ч

0
Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

12 ч

0

Више из рубрике

Денис Шулић нашао нови посао

Република Српска

Денис Шулић нашао нови посао

12 ч

0
Робан Хлобен

Република Српска

Минић са амбасадором Словачке у БиХ: Српска опредијељена за спровођење реформских активности

13 ч

0
Којић: Суд БиХ Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ

Република Српска

Којић: Суд БиХ Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ

14 ч

0
Милорад Додик,Бојана Кондић Панић и Ана Тришић Бабић

Република Српска

Додик поручио из Париза: Наши циљеви су познати и нема одустајања

1 д

24

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner