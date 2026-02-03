Којић: Суд БиХ Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ

Којић је истакао да је јучерашња процјена вјештака медицинске струке да бивши командант Петог корупса такозване Армије БиХ Атиф Дудаковић "није способан да прати суђење" по оптужници за ратне злочине над Србима у Крајини најновији доказ да Суд БиХ одуговлачи овакве процесе и да "брани злочинце".

Регион Ухапшен начелник граничне полиције: Писао себи прековремене сате

- Суђење Дудаковићу постало је ништа друго до трагикомедија - изјавио је Срни Којић.

Којић сматра да је врло дискутабилно да су сви који су током рата у БиХ убијали Србе за шта су оптужени тек послије 25, па чак и 30 година, одједном "болесни", па не могу доћи на суђења, док истовремено без проблема говоре на разним скуповима, будући да у муслиманском корпусу имају "статус хероја".

- Чим неког од тих злочинаца и заноктица заболи - врли вјештаци установе да нису способни да прате суђење и истог момента се ричиште одгађа. И тако унедоглед. Па, сама чињеница да је суђење у предмету Дудаковић посљедњи пут одржано у септембру иде у прилог овој тврдњи - истакао је Којић.

Србија Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

Са друге стране, указао је Којић, Србима се суди експресно - без обзира на здравствено стање оптужених, а то је виђено и у предмету против предсједника СНСД-а Милорада Додика, али и Војина Павловића, гдје Суд није водио рачуна о здравственом стању оптужених.

Он је подсјетио да је Сипа приводила и Србе који су тек оперисани, као што је случај са покојним професором Миланом Богдановићем који је у првостепеном поступку доказао невиност, али, нажалост, другостепену пресуду није дочекао.

Према његовим ријечима, такав човјек је, по овом накарадном суду, био способан да прати суђење јер је Србин и журило им се да га утамниче и пресуде.

- Због свега овога ми породице српских жртава немамо повјерења у овај суд, који је Мека за ратни кадар такозване Армије БиХ - истакао је Којић.

Сцена Од Миљане Кулић ни трага ни гласа: Марија открила да ли је њена кћерка на психијатрији

На јучерашњем рочишту у Суду БиХ вјештаци медицинске струке били су сагласни да бивши командант Петог корупса такозване Армије БиХ Атиф Дудаковић није способан за суђење за злочине почињене над Србима у Крајини.

Предсједавајућа Судског вијећа Жељка Маренић дала је рок од седам дана Тужилаштву и одбрани да се писано изјасне о налазима вјештака, након чега ће бити донесена одлука.

Дудаковићу се суди за злочине почињене над српским борцима и цивилима на подручју Босанског Петровца, Кључа, Босанске Крупе и Санског Моста.

Осим Дудаковића оптужени су и припадници Петог корпуса Санел Шабић, Ибрахим Шиљедић, Сафет Салихагић, Адис Зјакић, Хасан Ружнић, Реџеп Злојић, Самир Солаковић, Фатмир Муратовић, Мухарем Алешевић, Хусеин Балагић, Един Домазет, Ејуб Кожењић, Ибрахим Надаревић и Саид Мујић.

Хроника Стефан Папић чека изручење Белгији

Оптужница их терети за убиство више од 300 Срба, међу којима највише цивила, углавном старије доби, као и војника који су се предали или били заробљени.