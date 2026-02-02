Logo
Додик поручио из Париза: Наши циљеви су познати и нема одустајања

АТВ

02.02.2026

21:54

24
Милорад Додик,Бојана Кондић Панић и Ана Тришић Бабић
Фото: Друштвена мрежа X/MiloradDodik

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и лидер СНСД-а Милорад Додик вечерас су у Паризу разговарали са шефом Представништва Реублике Српске у Паризу Бојаном Кондић Панић о акутелним темама и плановима за будућност.

"Наши циљеви су познати и нема одустајања", написао је Додик на Иксу.

Милорад Додик

Република Српска

Срби

