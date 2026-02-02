Додик поручио из Париза: Наши циљеви су познати и нема одустајања

Извор:
АТВ
02.02.2026
21:54

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и лидер СНСД-а Милорад Додик вечерас су у Паризу разговарали са шефом Представништва Реублике Српске у Паризу Бојаном Кондић Панић о акутелним темама и плановима за будућност.
"Наши циљеви су познати и нема одустајања", написао је Додик на Иксу.
Са нашом представницом у Паризу разговарамо о актуелним темама и плановима за будућност.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 2, 2026
Наши циљеви су познати и нема одустајања! pic.twitter.com/BrBD1fPAPK
