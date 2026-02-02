Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Аутор:Бранка Дакић
02.02.2026
19:09
Коментари:0
Све је снажнија позиција Републике Српске на међународном нивоу. Показују то и посјете делегације Српске Израелу, Мађарској, али и оне које тек предстоје, САД-у и Француској, став је аналитичара.
Начин на који је делегација Српске дочекана у Израел, али и Мађарској доказ је њеног значаја на свим нивоима.
„Посјета Француској, али вјероватно и још неким европским земљама говори да Република Српска прилично самоувјерено у самостално наступа у међународним односима и да ту дипломатија такозвана Босна и Херцеговина или неки други нивои апсолутно немају тај капацитет и снагу да надмаше ово што раде институције Републике Српске“, каже Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
Осим у земљама са којима Република Српска традиционално његује добре односе, глас Српске све се гласније чује и у Америци, што је од великог значаја.
„Република Српска има јако интензивну међународну сарадњу. Препозната је као саговорник и намеће се као субјект међународних односа, с обзиром на то даје препозната као страна у БиХ у оном капацитету у којем она, у односу на Дејтон и постоји. Она користи све своје могућности да се представи у смислу онога шта ми можемо да понудимо онима са којима остварујемо сарадњу, а с друге стране да остваримо и неке нове видове сарадње са онима који имају жељу да улажу у Републику Српску“, каже Бојан Шолаја, Центар за међународне и безбједносне студије.
Све ове посјете доказ су и да је Милорад Додик без сумње један од водећих лидера западног Балкана, сматрају аналитичари.
"Чести боравци Милорада Додика у свјетским пријатељским земљама Републике Српске, од Русије, Мађарске, сада и Израела па до путовања у Сједињене Америчке Државе, одакле је добио позив од неколико америчких конгресмена да присуствује петог фебруара молитвеном доручку са Жељком Цвијановић, која је већ тамо отпутовала, само потврђује да је Милорад Додик без сумње један од водећих лидера западног Балкана када су у питању међународни контакти западног Балкана са пријатељским државама", рекао је Перо Симић, аналитичар.
Поједини стручњаци за међународне односе оцијенили су да је Република Српска демонстрирала способност да у модерном геополитичком окружењу постане важан дипломатски фактор и политички мост између Истока и Запада. Делегација Републике Српске присуствоваће Молитвеном доручку у Америци, на позив два конгресмена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч5
Република Српска
19 ч0
Најновије
Најчитаније
11
18
11
14
11
12
11
10
11
08
Тренутно на програму