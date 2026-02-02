Додик: Српска има право и обавезу да заштити себе и српски народ

Извор:
СРНА
02.02.2026
16:22
Коментари:5
Одличан састанак с предсједником Србије Александром Вучићем. Пријатељски разговор о политичким питањима важним за српски народ и економским токовима који ће Републику Српску и Србију учинити још снажнијим и ближим, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Искрена размјена мишљења о најважнијим регионалним и глобалним питањима. Информисао сам предсједника Вучићa да је Дејтонски спорaзум срушен, да је БиХ атрофирала усљед неспремности сарајевске политике да поштује права Републике Српске, да су судови постали средство одмазде и да Српска има право и обавезу да заштити себе и српски народ", навео је Додик на Иксу.
Истакао је да је предсједнику Вучићу пренио утиске о разговорима које сам водио у Израелу и Мађарској и предстојећем одласку у САД.
Друштво
3 ч0
БиХ
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму