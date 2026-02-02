Logo
Крш и лом код Бијељине: Судар аутомобила и цистерне

Извор:

ИнфоБијељина

02.02.2026

16:19

цистерна удес бијељина
Фото: infoBijeljina

У Чађавици код Бијељине данас, 2. фебруара догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали аутомобил и цистерна.

Како наводи инфоБијељина до незгоде је дошло око 14.40 часова на магистралном путу Бијељина – Брчко.

Читаоци ИнфоБијељине јављају да су учествовали аутомобил и цистерна.

За сада није познато да ли је ко повријеђен у овом удесу.

На терену је полиција и у току је увиђај, након којег ће бити познато више детаља о овом удесу.

Цистерна се налази на магистрали, па је саобраћај на овој дионици отежан, за сада није обустављен.

Саобраћајна незгода

Бијељина

