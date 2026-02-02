Крш и лом код Бијељине: Судар аутомобила и цистерне

Извор:
У Чађавици код Бијељине данас, 2. фебруара догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали аутомобил и цистерна.
Како наводи инфоБијељина до незгоде је дошло око 14.40 часова на магистралном путу Бијељина – Брчко.
Читаоци ИнфоБијељине јављају да су учествовали аутомобил и цистерна.
За сада није познато да ли је ко повријеђен у овом удесу.
На терену је полиција и у току је увиђај, након којег ће бити познато више детаља о овом удесу.
Цистерна се налази на магистрали, па је саобраћај на овој дионици отежан, за сада није обустављен.
