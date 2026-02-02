Неко је за лијечење младића из БиХ уплатио 64.000 КМ

Извор:
Удружење Помози.ба је јучер објавило апел за помоћ 24-годишњем Џеваду Фушки из Травника.
Добри људи су већ након само неколико сати прикупили преко 80.000 КМ, а највеће двије донације су поново дошле од анонимних корисника.
Наиме, на званичној веб страници Помози.ба се може видјети да су двије највеће донације 33.000 КМ и 31.705 КМ. Обје су донирали анонимни корисници.
Захваљујући њима, али и осталим великодушним људима, новац за лијечење Фушке је прикупљен.
Подсјетимо, Џевад се по други пут бори с леукемијом.
“Џевад Фушко из Травника има само 24 година, а већ по други пут се суочава с леукемијом. Прву трансплантацију коштане сржи имао је у децембру 2022. године. Након тога, све до августа 2025. осјећао се добро и живио без здравствених тегоба. Нажалост, након нових претрага сазнаје да се болест вратила. Прошао је кроз два циклуса хемотерапије, а тренутно се налази у Турској, гдје су љекари препоручили примјену посебног лијека како би друга трансплантација била успјешна", навели су из Удружења и додали:
"Трошкови лијекова износе 57.156 евра, а Фонд солидарности ће финансирати другу трансплантацију коштане сржи. Овај храбри младић је уписао Филозофски факултет, а истовремено је радио као референт у Министарству одбране БиХ, градећи своју будућност поштеним радом и знањем”.
