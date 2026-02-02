Logo
Large banner

Неко је за лијечење младића из БиХ уплатио 64.000 КМ

Извор:

Агенције

02.02.2026

09:53

Коментари:

1
Џевад Фушко
Фото: Screenshot

Удружење Помози.ба је јучер објавило апел за помоћ 24-годишњем Џеваду Фушки из Травника.

Добри људи су већ након само неколико сати прикупили преко 80.000 КМ, а највеће двије донације су поново дошле од анонимних корисника.

Аманда Кендић

Друштво

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

Наиме, на званичној веб страници Помози.ба се може видјети да су двије највеће донације 33.000 КМ и 31.705 КМ. Обје су донирали анонимни корисници.

Захваљујући њима, али и осталим великодушним људима, новац за лијечење Фушке је прикупљен.

Подсјетимо, Џевад се по други пут бори с леукемијом.

“Џевад Фушко из Травника има само 24 година, а већ по други пут се суочава с леукемијом. Прву трансплантацију коштане сржи имао је у децембру 2022. године. Након тога, све до августа 2025. осјећао се добро и живио без здравствених тегоба. Нажалост, након нових претрага сазнаје да се болест вратила. Прошао је кроз два циклуса хемотерапије, а тренутно се налази у Турској, гдје су љекари препоручили примјену посебног лијека како би друга трансплантација била успјешна", навели су из Удружења и додали:

Грчка

Свијет

Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

"Трошкови лијекова износе 57.156 евра, а Фонд солидарности ће финансирати другу трансплантацију коштане сржи. Овај храбри младић је уписао Филозофски факултет, а истовремено је радио као референт у Министарству одбране БиХ, градећи своју будућност поштеним радом и знањем”.

Подијели:

Таг:

humanost

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Аманда Кендић

Друштво

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

9 ч

0
Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре

Друштво

Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре

10 ч

0
Беба дијете

Друштво

Рођено 12 беба

11 ч

0
Од данас дозвољене посјете у УКЦ-у

Друштво

Од данас дозвољене посјете у УКЦ-у

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner