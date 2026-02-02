Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

Извор:
Снажно невријеме погодило је Грчку, приморавши власти да затворе школе у дијеловима Тракије и пребаце наставу на онлајн режим, док обилне снежне падавине, мраз, олује и јаке кише изазивају озбиљне проблеме широм земље.
Због невремена које је погодило Грчку данас ће на југоистоку те земље, у Тракији, бити затворене школе у неколико области, саопштили су званичници.
Према одлуци званичника, настава ће се у школама у више области у Тракији одвијати онлајн, док школе остају затворене због обилних сњежних падавина и мраза, преноси ЕРТ њуз.
У скијалишту Лаилија у Сересу, 15 аутомобила је било заробљено сатима јер њихови возачи нису поставили ланце за снијег а набујала ријека озбиљно је угрозила многа села на Санторинију.
Невријеме у Грчкој данас ће у више делова те земље донијети обилне кише, олује и локално обилне сњежне падавине а најугроженији ће бити источни Егеј, Крит, Тракија и дијелови источне Македоније, гдје се предвиђа да ће се вјетрови појачати, а да ће температура додатно пасти, преноси Телеграф.
