Logo
Large banner

Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

Извор:

Телеграф

02.02.2026

09:50

Коментари:

0
Олуја "Хари" погодила Грчку
Фото: Танјуг/АП

Снажно невријеме погодило је Грчку, приморавши власти да затворе школе у дијеловима Тракије и пребаце наставу на онлајн режим, док обилне снежне падавине, мраз, олује и јаке кише изазивају озбиљне проблеме широм земље.

Због невремена које је погодило Грчку данас ће на југоистоку те земље, у Тракији, бити затворене школе у неколико области, саопштили су званичници.

Према одлуци званичника, настава ће се у школама у више области у Тракији одвијати онлајн, док школе остају затворене због обилних сњежних падавина и мраза, преноси ЕРТ њуз.

Ilu-čokolada-010925

Здравље

Неколико коцкица тамне чоколаде сваког дана може умањити стрес

У скијалишту Лаилија у Сересу, 15 аутомобила је било заробљено сатима јер њихови возачи нису поставили ланце за снијег а набујала ријека озбиљно је угрозила многа села на Санторинију.

Невријеме у Грчкој данас ће у више делова те земље донијети обилне кише, олује и локално обилне сњежне падавине а најугроженији ће бити источни Егеј, Крит, Тракија и дијелови источне Македоније, гдје се предвиђа да ће се вјетрови појачати, а да ће температура додатно пасти, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Грчка

Олуја

Kiša

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0
Аманда Кендић

Друштво

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

9 ч

0
Crna čokolada

Здравље

Неколико коцкица тамне чоколаде сваког дана може умањити стрес

10 ч

0
Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

Србија

Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

10 ч

0

Више из рубрике

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп тврди да никада није посјетио Епстајново острво

10 ч

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Свијет

Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

10 ч

0
Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

Свијет

Пуцњава у хотелској соби: Један полицајац убијен, други рањен

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner