Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Спутник Србија

02.02.2026

15:14

0
Продаја пива у Њемачкој је у 2025. пала за шест одсто у односу на претходну годину, односно за 497,1 милион литара на око 7,8 милијарди литара, што је најнижи ниво од почетка праћења података 1993. године, саопштио је данас Савезни завод за статистику (Дестатис).

Први пут у историји, укупна продаја пива у Њемачкој је пала испод границе од осам милијарди литара, додаје се у извештају.

У поређењу са 2015. годином, продаја пива мања је за 18,9 одсто, односно за око 1,8 милијарди литара.

Највећи дио пива у Њемачкој, око 82,5 одсто, продат је на домаћем тржишту и на њега је плаћен порез, при чему је домаћа потрошња пала за 5,8 одсто на 6,4 милијарде литара.

Преосталих 17,5 одсто односи се на продато пиво које није опорезовано, јер је или извезено у иностранство или дато запосленима у пиварама, а у овом случају је регистрован пад за седам одсто на око 1,4 милијарде литара.

Пиво

Србија

Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

Извоз у земље Европске уније смањен је за 1,3 одсто на 798,5 милиона литара, док је извоз у земље ван Европске уније пао за чак 14,2 одсто, на 552,8 милиона литара.

Дестатис наводи да је и током 2025. био присутан уобичајени сезонски образац, са растом продаје у пролећним и љетњим мјесецима и падом током јесени и зиме, али и да се наставио дугорочни силазни тренд.

Пад је забиљежен и код мјешавина пива са безалкохолним напицима, попут лимунаде или коле, чија је продаја у 2025. смањена за 5,2 одсто у односу на 2024. годину, на 402 милиона литара, наводи се на веб страници Дестатиса.

Њемачка

Пиво

