Скаче цијена пива

18.10.2025

09:10

Фото: Pixabay

Већина њемачких пивара планира да подигне цијену својих производа, па би пиво ускоро могло поскупјети и у малопродаји, а можда и неће.

Наиме, према истраживању магазина Инсајд, шест од 10 водећих произвођача пива планира корекцију цијене због повећаних трошкова. Много мањих пивара је већ подигло цијену.

Остаје, ипак, да се види колико ће то утицати на цијену према потрошачима.

Како наводи издавач Инсајда Никлас Отер, пиваре производе залихе и набављачи стога још могу да бирају према цијени.

Продавци још купцима нуде пилснер, најпопуларније пиво, по значајно обореној цијени, рекао је Отер.

Заправо, грађани у продавницама пиво још могу да набаве по цијени старој деценијама.

"Произвођачи су под снажним притиском" да не дижу цијену, додао је Отер, јер "људи се мање друже и мање пију."

Безалкохолни напици су, пак, већ поскупјели. Водећа фирма на том тржишту, Кока-кола, подигла је цене у малопродаји 1. септембра.

Пиво

Коментари (0)
