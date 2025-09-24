Да ли је безалкохолно пиво штетније од алкохолног

24.09.2025
Истраживачи су открили да безалкохолна пива углавном имају неповољан утицај на оне који их пију, а посебно код особа које покушавају да контролишу ниво глукозе.
Тестови у којима су 44 младића пила око пола литре безалкохолног пива дневно током мјесец дана указали су на повећање ниво глукозе и масти.
Пораст глукозе и масти вјероватно је узрокован шећером и другим "калоричним садржајем" у пивима без алкохола, према студији објављеној у часопису "Нутријентс".
Тим који је предводио њемачки Универзитет у Бохиму, а у којем су радили и научници са Калифорнијског универзитета у Сан Дијегу, Универзитета Сент Луис и Универзитета Баскије, саопштио је да је циљ био да се испита како свакодневно конзумирање безалкохолног пива утиче на "метаболизам глукозе и масти, састав тијела и функцију јетре".
Од три категорије проучаваних пива без алкохола, пића типа пилснера била су најмање лоша, саопштио је тим, док су пива на бази пшенице и мијешана пића - она са заслађивачима или содом - доводила до метаболичких ефеката сличних онима код газираних слатких пића, преноси Срна.
Продаја пића са мало или потпуно без алкохола порасла је посљедњих година, а Велика Британија, позната по својој култури алкохола, забиљежила је удвостручење продаје на готово 1,3 милиона хектолитара у 2023. години, према подацима које је прикупила компанија за анализу индустрије пића ИВСР.
