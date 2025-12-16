Милош Јовановић прогласио сина мртвим да би му град дао паре, сви остали у шоку

Извор:
АТВ
16.12.2025
12:21
У рубрици "вјеровали или не", враћамо се у 1970. годину, када је један Шапчанин, Милош Јовановић, успио да уђе у неславну историју домаће сналажљивости - прогласивши сопственог сина мртвим, и то без консултације са сином, љекаром или здравим разумом.
Наиме, Милош, тада настањен у Чортановцима, потрошио је нешто више новца него што би породични буџет одобрио, па је ријешио да својим финансијским мукама приђе креативно: општину Инђију ће, мислио је, да убиједи да му дијете није више међу живима. Иако је дијете у том тренутку трчало, играло се и вјероватно јело шљиве из комшилука.
Милош је тако у општини затражио помоћ за сахрану "покојног" сина. Систем му је, као и данас повремено бива, повјеровао - па је добио око 15.000 динара и гарантно писмо за сандук. Међутим, пошто му то није било довољно, покушао је да се избори и за "још само мало" помоћи. Ту се, међутим, његова генијална превара распала као картонски ковчег.
Шеф мјесне канцеларије, болећив али радознао, одлучио је да оде до Милошеве куће и изјави саучешће. Тамо га је дочекала збуњена супруга, која је, кад је чула да јој је дијете наводно преминуло, почела да куца у дрво - не из сујеверја, већ чисте збуњености - јер је син био потпуно жив, здрав и гладан ручка.
Милош је убрзо стигао кући и покушао да се брани познатом паролом: "Нисам ја ништа знао." Нажалост по њега, знао је како да потроши 15.000 динара.
Данас, пола вијека касније, ова прича остаје непревазиђени класик домаће домишљатости, доказ да је српска креативност безгранична - нарочито кад се суочи са празним новчаником.
