Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

Телеграф
16.12.2025
10:15
Коментари:1
Посланици Србије већ за мјесец дана расправљаће о потпуној забрани коришћења мобилних телефона у основним и средњим школама на нивоу националног закона. Ипак, оваква пракса већ је усвојена и успјешно функционише у неким школама Србије.
Подсјетимо, заштитник грађана Зоран Пашалић најавио је да ће се оваква рјешења ускоро проширити на све образовне установе, будући да ће почетком 2026. године Скупштини Србије бити поднијет приједлог закона о забрани употребе мобилних телефона у основним и средњим школама. Ово су детаљи:
Предложена законска рјешења предвиђају стриктан модел који би важио подједнако за основце и средњошколце:
Одлагање по уласку: Ученици би били обавезни да одложе мобилне телефоне одмах по уласку у школу.
Коришћење тек по завршетку наставе: Мобилне уређаје би могли да преузму тек по завршетку целокупне наставе.
Без телефона током одмора: Према овом моделу, телефони се не би користили ни током школских одмора.
Пашалић је нагласио да би једини изузеци били у посебним случајевима када је мобилни уређај неопходан због здравственог стања ученика, што би морало бити поткрепљено одговарајућом лекарском документацијом.
У свим другим ситуацијама, комуникација са родитељима би била искључива дужност наставника. Пашалић наглашава да су наставници задужени за комуникацију са родитељима уколико за тим постоји потреба, што је, како истиче, њихова законска обавеза.
Предлог закона има значајну подршку у јавности, иако изазива критике, посебно међу ученицима. Због тога ће Панел младих саветника, који чине средњошколци и основци, до краја ове недеље доставити своје коментаре и сугестије на предложена решења.
Након тог процеса, Заштитник грађана планира да најкасније почетком наредне године законски предлог упути Народној скупштини Србије, док ће динамика његовог разматрања зависити од парламентарне процедуре.
