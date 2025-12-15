Logo
Large banner

У пожару који је избио у стану погинула жена

Извор:

Информер

15.12.2025

10:25

Коментари:

0
У пожару који је избио у стану погинула жена

Нишлијка (58) преминула је у пожару који је избио у њеном стану у Милојевој улици, у насељу Пантелеј.

Пожар се догодио у суботу, а њено тијело је пронађено око 13.30 часова са видљивим опекотинама.

За сада нема информација о томе шта је изазвало пожар, јер се ватра угасила прије доласка ватрогасаца. Постоји могућност да је пожар изазвало варничење неког електричног уређаја, али тачан узрок ће бити познат након што истражни органи заврше свој посао.

пожар икона

Србија

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Према незваничним информацијама, жена из Ниша је била лошег здравственог стања, па је могуће да због тога није могла да побјегне од ватре.

Подијели:

Тагови:

пожар

poginula žena

пожар у стану

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запалила се гаража у Бањалуци: Ватрогасци успјешно угасили пожар

Бања Лука

Запалила се гаража у Бањалуци: Ватрогасци успјешно угасили пожар

22 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

1 д

0
У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

Регион

У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

1 д

0
Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића

Друштво

Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића

1 д

0

Више из рубрике

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Земљотрес погодио Србију

5 ч

0
Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

Србија

Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

15 ч

0
Убијени у Зајечару

Србија

"Почивај у миру, дебељко" Ово је Слађан који је убијен, мотив пљачка

16 ч

0
Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

Србија

Кућа изгорјела до темеља, ватрогасци икону ове светитељке пронашли неоштећену

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

12

43

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

12

40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

12

31

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

12

29

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner