У пожару који је избио у стану погинула жена

Извор:
Информер
15.12.2025
10:25
Нишлијка (58) преминула је у пожару који је избио у њеном стану у Милојевој улици, у насељу Пантелеј.
Пожар се догодио у суботу, а њено тијело је пронађено око 13.30 часова са видљивим опекотинама.
За сада нема информација о томе шта је изазвало пожар, јер се ватра угасила прије доласка ватрогасаца. Постоји могућност да је пожар изазвало варничење неког електричног уређаја, али тачан узрок ће бити познат након што истражни органи заврше свој посао.
Према незваничним информацијама, жена из Ниша је била лошег здравственог стања, па је могуће да због тога није могла да побјегне од ватре.
