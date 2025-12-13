Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића

13.12.2025
17:21
Коментари:0
Кућа породице Љубас у Зеници нестала је у само неколико тренутака када је изненада избио пожар у јутарњим сатима 10. децембра, њихов комшија Јасмин Хорић није остао нијем на њихову несрећу и поручио је да ће им обновити кућу и то до Божића којег католици прослављају 25. децембра.
Пожар је пријављен око 5.25 часова у зеничкој улици Камберовића чикма.
Ватрогасци су брзо реаговали, али нажалост кући није било спаса. Срећом, у свему овоме није било повријеђених.
Када је чуо за несрећу, један од ближих комшија Јасмин јавио се породици и вратио им наду.
– Након што је мојим пријатељима и сусједима изгорјела кућа, синоћ тијеком ноћи, осјећам неописиву тугу и жаљење због прегршт успомена и сјећања која су у тренутку нестала у пламену. Захваљујући Богу драгом нико није озлијеђен, а моји сусједи су живи и здрави. Стара кућа би сваке године за празнике оживјела, а обитељ Љубас се трудила да баш та кућа буде једна од најљепше окићених тијеком Божићних и Новогодишњих празника. Моја људска, морална и сусједска обавеза је да им будем на располагању за све што треба, па ћемо тако у идућем периоду обновити кров куће и кућу, а исту ћемо и окитити као и претходних година најкасније до Божића – поручио је Хорић, преноси Вечерњи лист.
Добио је бројне похвале и ријечи подршке.
Породицу Љубас је посјетио и градоначелник Зенице Фуад Касумовић који је такође обећао помоћ.
– Град Зеница ће учествовати у обнови њиховог дома, заједно с сусједима који су још једном показали шта значи босанска солидарност и заједништво у правом смислу те ријечи – рекао је Касумовић.
И Жупа Безгрешног зачећа блажене дјевице Марије организоваће прикупљање помоћи за обнову куће.
Планирано је да се у ту акцију крене послије миса у недјељу, 14. децембра, које ће бити одржане у 9 и 11 сати.
