Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића

13.12.2025

17:21

Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића
Фото: Župa Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije

Кућа породице Љубас у Зеници нестала је у само неколико тренутака када је изненада избио пожар у јутарњим сатима 10. децембра, њихов комшија Јасмин Хорић није остао нијем на њихову несрећу и поручио је да ће им обновити кућу и то до Божића којег католици прослављају 25. децембра.

Пожар је пријављен око 5.25 часова у зеничкој улици Камберовића чикма.

Ватрогасци су брзо реаговали, али нажалост кући није било спаса. Срећом, у свему овоме није било повријеђених.

Када је чуо за несрећу, један од ближих комшија Јасмин јавио се породици и вратио им наду.

“Окитићемо кућу као раније”

– Након што је мојим пријатељима и сусједима изгорјела кућа, синоћ тијеком ноћи, осјећам неописиву тугу и жаљење због прегршт успомена и сјећања која су у тренутку нестала у пламену. Захваљујући Богу драгом нико није озлијеђен, а моји сусједи су живи и здрави. Стара кућа би сваке године за празнике оживјела, а обитељ Љубас се трудила да баш та кућа буде једна од најљепше окићених тијеком Божићних и Новогодишњих празника. Моја људска, морална и сусједска обавеза је да им будем на располагању за све што треба, па ћемо тако у идућем периоду обновити кров куће и кућу, а исту ћемо и окитити као и претходних година најкасније до Божића – поручио је Хорић, преноси Вечерњи лист.

Добио је бројне похвале и ријечи подршке.

Градоначелник обећао помоћ

Породицу Љубас је посјетио и градоначелник Зенице Фуад Касумовић који је такође обећао помоћ.

– Град Зеница ће учествовати у обнови њиховог дома, заједно с сусједима који су још једном показали шта значи босанска солидарност и заједништво у правом смислу те ријечи – рекао је Касумовић.

Помаже и црква

И Жупа Безгрешног зачећа блажене д‌јевице Марије организоваће прикупљање помоћи за обнову куће.

Планирано је да се у ту акцију крене послије миса у нед‌јељу, 14. децембра, које ће бити одржане у 9 и 11 сати.

