Logo
Large banner

Каква нас недјеља очекује сутра?

Извор:

АТВ

13.12.2025

13:44

Коментари:

0
Каква нас недјеља очекује сутра?

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће у првом дијелу дана преовладавти хладно и облачно вријеме, а касније се очекују сунчани периоди, углавном у вишим крајевима, док ће најтоплије бити на југу.

Ујутру се очекују честа магла и ниска облачност која се понегдје може задржати и дуже, а могућа је о росуља, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Најављена неочекивана промјена времена

Јутарња температура ваздуха од минус три до четири, на југу до шест, а дневна од два до девет, на југу до 15 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеолошког завода, по котлинама и уз ријечне токове данас преовладава магловито вријеме, присутна је и ниска облачност, док је у осталим крајевима сунчано.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

oblačno

hladno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајево смог магла

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

8 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

1 д

0
Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

Савјети

Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

1 д

0
"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

Друштво

"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

2 д

0

Више из рубрике

Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

Друштво

Шеранић: Здравље важније од свега – угоститељи подржали закон о пушењу

6 ч

1
Сарајево смог магла

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

8 ч

0
Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Друштво

Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

8 ч

0
Беба дијете

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner