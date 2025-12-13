Каква нас недјеља очекује сутра?

Извор:
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће у првом дијелу дана преовладавти хладно и облачно вријеме, а касније се очекују сунчани периоди, углавном у вишим крајевима, док ће најтоплије бити на југу.
Ујутру се очекују честа магла и ниска облачност која се понегдје може задржати и дуже, а могућа је о росуља, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар.
Јутарња температура ваздуха од минус три до четири, на југу до шест, а дневна од два до девет, на југу до 15 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеолошког завода, по котлинама и уз ријечне токове данас преовладава магловито вријеме, присутна је и ниска облачност, док је у осталим крајевима сунчано.
