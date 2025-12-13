Logo
Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе

Извор:

СРНА

13.12.2025

08:30

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 12 дјевојчица и 11 дјечака, потврђено је у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, шест у Добоју, по двије Зворнику и Градишци, а по једна у Бијељини, Источном Сарајеву и Невесињу.

беба

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

У Бањалуци је рођено седам дјечака и три дјевојчице, у Добоју четири дјевојчице и два дјечака, у Зворнику двије дјевојчице, у Градишци дјевојчица и дјечак, у Бијељини и Невесињу по једна дјевојчице, а у Источном Сарајеву дјечак.

Порода није било у породилиштима у Приједору, Требињу и Фочи.

