Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе

13.12.2025
08:30
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 12 дјевојчица и 11 дјечака, потврђено је у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, шест у Добоју, по двије Зворнику и Градишци, а по једна у Бијељини, Источном Сарајеву и Невесињу.
У Бањалуци је рођено седам дјечака и три дјевојчице, у Добоју четири дјевојчице и два дјечака, у Зворнику двије дјевојчице, у Градишци дјевојчица и дјечак, у Бијељини и Невесињу по једна дјевојчице, а у Источном Сарајеву дјечак.
Порода није било у породилиштима у Приједору, Требињу и Фочи.
