Лото резултати: Незапамћен детаљ са извлачења

У 98. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрије Републике Српске и Србије, нису извучене главне награде, али је виђен невјероватан детаљ.
Током извлачења аутомобила у игри екстра шанса извучен је тикет са бројем 01-01101-50-5-23-00106, а добитник је из Земуна.
Оно што је заиста невјероватно у цијелој овој ситуацији јесте вријеме када је тикет уплаћен. Играч је одиграо своју комбинацију 12. дана у 12. мјесецу у тачно 12 сати и 12 минута.
Заиста занимљив детаљ са извлачења посљедњег кола игре Лото.
Иначе, ни у једној претходној игри није извучена главна награда. Игра Лото била је вриједна 4.850.000 КМ, а извучени су бројеви 5, 9, 20,22, 26,15 и 34.
Друштво
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 98. колу?
Игра Лото у 98. колу носила је 2.400.000 КМ, а добитна комбинација гласила је 13,10, 30, 1, 28, 33 и 2.
У овом колу извучен је џокер број 973573, а ни у овој игри није било добитка
